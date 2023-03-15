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你禁你的我抖我的？美年輕世代看TikTok禁令：沒有很在乎

編譯中心／即時報導
對於Tiktok應該被禁止」的支持度有所提高，但18至25歲的美國人對中國的競爭不太關心，也不太相信美國政府。（美聯社）
對於Tiktok應該被禁止」的支持度有所提高，但18至25歲的美國人對中國的競爭不太關心，也不太相信美國政府。（美聯社）

由於中國科技公司字節跳動（ByteDance Ltd.）擁有TikTok（抖音），美國等國家擔心TikTok會滲透進各國國家維安，因而TikTok在美國、加拿大和歐盟的政府網路和設備上被禁止使用，但這些動作是否產生了任何影響呢？答案可能跌破眼鏡，因為一般民眾仍可以使用個人手機數據上網、VPN（虛擬私人網路）等方式繞過封鎖，而且這樣「翻牆」的人可能還不在少數。

根據《BBC》報導，美國、加拿大和歐盟已明令禁止在公家機關的設備上使用TikTok，連帶影響了公共圖書館、大學和其他地方的使用。歸究原因是因為擔心認為TikTok收集的數據會被中國政府監控。然而，在美國的TikTok主要使用者是25歲以下的年輕世代，這種「禁抖」熱潮對他們使用幾乎沒有影響，儘管「美國大眾對於TikTok應該被禁止」的支持度有所提高，但18至25歲的美國人對中國的競爭不太關心，也不太相信美國政府。

大學生曝個人資訊：我沒那麼重要

似乎有不少年輕世代因而「抖音成癮」，並衍生出個人的社群焦慮、擴散成類似前陣子日本高中生在迴轉壽司店惡作劇的模仿效應，無形之中造成是社會成本增加。不過，年輕一代的美國人可不是這樣想的。大學生Liz表示，她已經向許多其他App提供個人數據，並懷疑即使被訪問，她的所提供的訊息也不會有用。她說：「我可以理解在政府場所禁止使用TikTok，因為那些牽涉了敏感內容。但作為一個名字不起眼、身無分文的大學生，我沒有那麼重要。」

已使用TikTok已有2年之久的25歲民眾Iniko Thornell，對於Tiktok被禁認為：「很難只關注一個社交媒體公司而不關心其他家公司的。而且認為我在TikTok上發佈的內容不是那麼重要。」

媒體提到，Z世代的態度普遍認為TikTok造成的威脅不會立即產生。如TikTok紅人Colin Rea因在TikTok上分享他離開監獄後的重建生活，累積了270萬粉絲。最近，他在一段影片中呼籲粉絲在其他社群媒體上關注他，擔心如果禁令實施，他將失去生計。而他也不是唯一這樣做的人，但他告訴媒體，就目前而言，這次的禁令，比美國前總統川普在2020年的大規模動作要遜色許多。

TikTok 社群媒體 歐盟

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