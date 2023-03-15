夜店跳跳車模式？Mercedes-Benz S-Class嗨起來

這輛S-Class有工程師特調的脫困模式，上下彈跳模樣十分討喜。 （取材自LinkedIn：Tobias Just）

Mercedes-Benz在2019年大改款GLE發表時所搭載的Free Driving Assist駕駛模式令人為之驚艷，透過E-Active Body Control主動車身控制系統，讓SUV 能夠主動的上下彈跳，以達到在沙地中脫困的效果。

不過遺憾的是，在美國的GLE車型不再允許選擇此項配備，僅剩最頂級的GLS和S-Class可供選配。

不過大家都知道，在轎車車型的S-Class上E-Active Body Control主動車身控制系統，並沒有跟GLE、GLS一樣有上下彈跳的脫困功能。但Mercedes-Benz企業傳播負責人Tobias Just卻在社群 上貼出一則S-Class上下彈跳的畫面。

Mercedes-Benz GLE。（取材自Mercedes-Benz）

可以看到影片中的S-Class隨著懸吊向上推升車頭、車尾和車側，進而讓這款行政豪華轎車有如在夜店般跳來跳去，尤其是搭配轎車的低車身，看起來更加逗趣。這當然不是常規設置，而是Mercedes-Benz工程師刻意在這輛S-Class上做了軟體的修改，才讓S-Class能夠跳來跳去。

不過通常在像S-Class這樣的車輛上安裝這種脫困系統不是必須，也沒有必要(有人會拿轎車去Off Road嗎？)。而E-Active Body Control在S-Class上主要除了穩定車身動態外，更重要的還能搭配Pre-Safe Impulse Side安全防護系統，使用雷達以及Sensor預測即將發生的側面碰撞，預先將座椅充氣，讓駕駛員和乘客都被挪往車身中心，同時連動E-Active Body Control抬升車身，讓撞擊點能夠集中在車身下半部較堅固的結構上，減緩車內乘客受到的衝擊。