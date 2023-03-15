我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡 專訪最佳導演關家永母親

夜店跳跳車模式？Mercedes-Benz S-Class嗨起來

記者趙駿宏／即時報導
這輛S-Class有工程師特調的脫困模式，上下彈跳模樣十分討喜。 （取材自LinkedIn：Tobias Just）
這輛S-Class有工程師特調的脫困模式，上下彈跳模樣十分討喜。 （取材自LinkedIn：Tobias Just）

Mercedes-Benz在2019年大改款GLE發表時所搭載的Free Driving Assist駕駛模式令人為之驚艷，透過E-Active Body Control主動車身控制系統，讓SUV能夠主動的上下彈跳，以達到在沙地中脫困的效果。

不過遺憾的是，在美國的GLE車型不再允許選擇此項配備，僅剩最頂級的GLS和S-Class可供選配。

不過大家都知道，在轎車車型的S-Class上E-Active Body Control主動車身控制系統，並沒有跟GLE、GLS一樣有上下彈跳的脫困功能。但Mercedes-Benz企業傳播負責人Tobias Just卻在社群上貼出一則S-Class上下彈跳的畫面。

Mercedes-Benz GLE。（取材自Mercedes-Benz）
Mercedes-Benz GLE。（取材自Mercedes-Benz）

可以看到影片中的S-Class隨著懸吊向上推升車頭、車尾和車側，進而讓這款行政豪華轎車有如在夜店般跳來跳去，尤其是搭配轎車的低車身，看起來更加逗趣。這當然不是常規設置，而是Mercedes-Benz工程師刻意在這輛S-Class上做了軟體的修改，才讓S-Class能夠跳來跳去。

不過通常在像S-Class這樣的車輛上安裝這種脫困系統不是必須，也沒有必要(有人會拿轎車去Off Road嗎？)。而E-Active Body Control在S-Class上主要除了穩定車身動態外，更重要的還能搭配Pre-Safe Impulse Side安全防護系統，使用雷達以及Sensor預測即將發生的側面碰撞，預先將座椅充氣，讓駕駛員和乘客都被挪往車身中心，同時連動E-Active Body Control抬升車身，讓撞擊點能夠集中在車身下半部較堅固的結構上，減緩車內乘客受到的衝擊。

E-Active Body Control搭配Pre-Safe Impulse ...
E-Active Body Control搭配Pre-Safe Impulse Side安全防護系統，讓撞擊點能夠集中在車身下半部較堅固的結構上。（取材自Mercedes-Benz）

社群 SUV

上一則

求職找ChatGPT幫忙？小心雇主抓用AI作弊的人

下一則

3月15日星座運勢 雙子財運亨通 天蠍桃花運旺

延伸閱讀

南加內陸東谷4嫌入室竊盜 3分鐘盜走保險箱

南加內陸東谷4嫌入室竊盜 3分鐘盜走保險箱
中國車市價格戰 將殺到7月 乘聯會：國六B車型清庫存

中國車市價格戰 將殺到7月 乘聯會：國六B車型清庫存
南洛杉磯午夜2起警匪追逐 撞上轎車致6人受傷

南洛杉磯午夜2起警匪追逐 撞上轎車致6人受傷
現代汽車榮獲八項大獎

現代汽車榮獲八項大獎

熱門新聞

英國跨國時裝、內衣、泳衣零售商「Pour Moi」近日公布了一份「全球最具吸引力的50國人」榜單。圖為示意圖。（取材自unsplash@naassomz1）

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

2023-03-11 20:13
墨西哥日前發生4名美國公民意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人與1位墨國國民死亡、另外2人則遭綁架多日。據信要為此事負責的販毒集團發出了道歉信，還將5名成員交給當地執法人員。(取材自推特)

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

2023-03-10 12:45
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

2023-03-08 00:28
超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

2023-03-13 20:44
徐炳超被發現轉行成為街頭攤販，騎著餐車賣起現包現蒸的包子。(取材自微博)

風光不再…路人買包子 抬頭驚見188公分男團偶像

2023-03-09 03:05
丈夫離奇失蹤後，妻子在臥室壁櫥發現遺體。（取材自臉書）

伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

2023-03-11 21:15

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立