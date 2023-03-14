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男友偷吃好友 她做「這件事」報仇 引眾網友笑翻按讚

聯合新聞網／即時報導
女子在TikTok上分享自己當年為了報復，直接在男友外套上小便。（截圖自TikTok）
女子在TikTok上分享自己當年為了報復，直接在男友外套上小便。（截圖自TikTok）

一名網紅日前在社群平台上分享自己的「絕地復仇」，報復自己偷吃好友的男友。方法雖然不太光彩，卻引來大批網友按讚，直說這方法「太棒啦」。

據鏡報（Mirror）報導，一名網紅艾拉（Ella）在TikTok上擁有超過25萬粉絲，日前她在平台上分享自己報復偷吃男友的方法，讓網友全都笑翻了。

原來當年艾拉才15歲，她跟自己的好朋友米莉（Millie）在情人節前夕辦了一場情人節派對。當天他們趁著米莉的媽媽外出，邀了學校許多朋友來開派對，當然也包括艾拉和米莉當時的男友。

不過正當艾拉在準備派對時，卻發現米莉跟自己的男友都不見了，她詢問在場的人，但大家都說沒看見。艾拉當時逐一查找各個房間，沒想到兩人竟在同一間臥室裡，艾拉進房還正好撞見兩人在接吻。

當時年紀還小的艾拉哭得不成人形，於是決定要給男友「好看」。當時男友剛買一件新外套，而且為了新外套「很自豪」，艾拉就在男友的新外套上小便，正好艾拉的媽媽來接她，她就回家了。

雖然現在回想起來她也覺得很噁心，不過艾拉告訴網友，她認為這是最棒的復仇方法。不少網友也留言說「太狂了吧」、「超棒的啦」，還有網友說這個報仇方式真的太搞笑了。

社群 TikTok

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