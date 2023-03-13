有人故意下毒 法國狗越野賽驚傳「參賽犬食用肉丸後死亡」

法國上周末舉行的犬類越野比賽驚傳至少4隻參賽狗中毒、3隻死亡，賽事主辦方表示這些狗是吃到有心人士的「有毒肉丸」才出事（示意圖、非當事人）。（截圖自推特）

法國上周末舉行的犬類越野比賽驚傳至少4隻參賽狗中毒、3隻死亡，賽事主辦方表示這些狗是吃到有心人士的「有毒肉丸」才出事。

衛報報導，這起中毒事件發生在12日上午，當時法國南部的沃韋爾（Vauvert） 正舉行「French Canicross 30」第二天、也是最後一天的賽事。據悉，中毒的四隻狗本應參加決賽，獲勝者更將獲得參加今年10月將在德國 舉行的世界賽的資格。

沒想到這四隻狗吃了肉後其中三隻前後於15分鐘內死亡，現場的一組獸醫完全束手無策，由於參賽狗出此意外，當天的賽事只能被迫取消，組織這次活動的犬類運動休閒聯合會表示「每個人都感到震驚」，並將殺害狗的行為描述為「卑鄙的犯罪行為」、更聲稱「有人在現場放了毒肉丸」。

業主和活動志工團隊隨後在該地區搜尋更多有毒肉丸，一些肉丸也正在接受檢查以確定是否含有毒藥，當地檢察官 也以虐待動物為主因展開調查，鎮長也下令禁止任何人在當地樹林遊蕩，同時調查人員正試圖釐清發生的事情。

據悉，唯一一隻沒有死亡但病情仍相當嚴重的狗接受治療後目前正在康復。

賽事主辦方指出「這對我們的獸醫團隊來說非常困難，對他們來說是個重大創傷，我們的獸醫是為了比賽而非難以想像的殘忍服務，我們無能為力」。虐待動物的犯罪行為最高可判處2年有期徒刑和最高3萬歐元的罰款，檢察官坦言目前仍在收集證據以「弄清楚到底發生了什麼」。