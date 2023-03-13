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楊紫瓊拍「媽的多重宇宙」唯一要求：主角別叫Michelle

娛樂新聞組／綜合報導
首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊12日在頒獎典禮結束後於美國加州比佛利山莊參加典禮後的派對。(歐新社)
首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊12日在頒獎典禮結束後於美國加州比佛利山莊參加典禮後的派對。(歐新社)

第95屆奧斯卡頒獎禮上，60歲的楊紫瓊電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）成為首位奧斯卡亞裔影后。有趣的是，楊紫瓊當初接戲的唯一要求是，女主角名字不能叫Michelle（楊紫瓊的英文名）。楊紫瓊說，「我不是開洗衣店的亞裔移民，這個角色需要有自己的聲音。」

綜合新京報報導，在「媽的多重宇宙」中，楊紫瓊飾演一名在美國開洗衣店的華裔中年女性伊芙琳，面對只會添亂的女兒和丈夫，她的生活一團亂麻，一次意外發現世界存在平行宇宙，邪惡力量已在多個宇宙中蔓延，世界即將毀滅，而她是唯一能夠拯救世界的人。

楊紫瓊讀完劇本之後，被深深打動。她看到片中的超級英雄竟然是一位平凡的亞洲移民女性，「我們每天都與她們擦肩而過，這些媽媽、阿姨、奶奶去超市或唐人街，我們從來不會關注她們，因為她們一心只想回家之後給家人做飯，為孩子或丈夫做事，所以我有這個機會來飾演她們，給了這樣的女性發聲的機會，這很棒」。

楊紫瓊堅持女主角名字不能叫Michelle，導演不理解，說「這個角色就是你啊」。楊紫瓊說，「不是，我不是開洗衣店的亞裔移民，這個角色需要有自己的聲音。」最後，導演將女主名字換成了伊芙琳（Evelyn）。

身為亞裔女演員，身處好萊塢的楊紫瓊一直尋找機會為自己的族群發聲，為女性群體爭取權益。她剛來到好萊塢時，就有人跟她說，你並不屬於主流。她深知亞洲女性在這個行業想要獲得成功，沒有任何一件事情是一帆風順的，需要付出更多努力。

報導指出，楊紫瓊曾在2016年接受訪問時表示，西方影視作品中對於一些亞洲女性的特定塑造概念必須要得以糾正甚至是破除，「我們總是被塑造成花瓶，脆弱易碎，擺在背景做裝飾，用來觀賞而不是想聽她們說什麼……要不然就是演紅顏禍水的女子，譬如唐人街的妓女。那些形象已經變了。我們必須呈現當下的女孩們、女士們是什麼樣子。她們聰明能幹、獨立自主，她們強悍但不是那種——囂張的潑婦」。

楊紫瓊表示，自己很幸運接到「媽的多重宇宙」女主角，她和許多人產生了深刻的共鳴，因為不管在哪一層宇宙，她都一直在為她的家庭奮鬥。一位觀眾告訴楊紫瓊，自己與女兒多年不說話而疏遠，看完電影後女兒聯繫了她。「現在我們因為你的電影而重聚在一起。」楊紫瓊回憶說，「有時候，當一部這樣的電影出現時，你會覺得自己治癒了人們，這是一個令人欣慰的褒獎。」

楊紫瓊成為奧斯卡首位亞裔影后。（路透）
楊紫瓊成為奧斯卡首位亞裔影后。（路透）

楊紫瓊 亞裔 電影

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