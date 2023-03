楊紫瓊奪下奧斯卡影后。(路透)

楊紫瓊 今天以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)勇奪奧斯卡最佳女主角獎,她接過獎座時不忘謝謝助她事業起步的香港 ,造就了今天的她。

楊紫瓊上台領獎時說:「我今晚要跟所有看起來跟我一樣的亞裔小男孩、小女孩說,這是一個充滿希望和可能性的燈塔。」

「這證明了只要勇敢築夢,夢想確實會成真。」

60歲的她還向女性喊話說:「各位女性,不要讓任何人告訴妳,妳錯過黃金歲月了。」

她並提起她84歲的母親,說:「我要將這座獎獻給我的媽媽以及全世界所有的媽媽,因為她們真的是超級英雄,沒有她就沒有我們。」

她告訴馬來西亞的家人朋友說她有多麼愛他們,並舉起手上獎座說:「我要把它帶回家鄉。」