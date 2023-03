Google搜尋打關家永 會出現可愛小眼睛。

「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)導演 關家永(Daniel Kwan)在奧斯卡 頒獎典禮奪得「最佳原創劇本獎」,開心到飛起來。關家永於麻薩諸塞州長大。父親是香港人,母親是台灣人,從小在家中以粵語、國語以及英語溝通。妻子是電影製作人兼動畫師克絲汀·勒波。

今晚在谷歌打上丹尼爾·舒奈特(Daniel Scheinert)或是關家永的名字,會有兩個小眼睛就會從天而降,落在「oo」上面。

關家永憑「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡最佳原創劇本。(路透)