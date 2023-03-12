經典恐怖電影新作「驚聲尖叫6」上映 北美票房奪冠

「驚聲尖叫6」將故事從郊區轉移到大都會，把電影拉到更大的格局。(美聯社)

懸疑驚悚恐怖片「驚聲尖叫6」（Scream VI）登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。據票房統計網站boxofficemojo3月12日發布的電影 市場數據，26部影片北美周末票房（10日至12日）約得1.15億元。以「驚聲尖叫6」領銜，科幻冒險動作片「恐怖行星」（65）和體育劇情喜劇片「我的籃球教練」（Champions）等三部新片衝入本期榜單十強。

綜合中新社報導，「驚聲尖叫」懸疑驚悚恐怖系列電影於1996年面世。該系列最新推出的「驚聲尖叫6」自10日首映以來，三天之內票房進賬約4450萬元，占該統計周期北美周末總票房近四成。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分62、爛番茄新鮮度75%，CinemaScore打分為B＋。

「恐怖行星」北美票房季軍。(美聯社)

與「驚聲尖叫6」同日亮相的「恐怖行星」，以約1230萬元首映周末票房摘得本期榜單季軍，但口碑遜色不少，目前主要電影網站對其評價僅為IMDb評分5.7、MTC評分40、爛番茄新鮮度35%。 另一個新面孔「我的籃球教練」則以約515萬元首映周末票房躋身本期榜單第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分50、爛番茄新鮮度53%，CinemaScore打分為A。

受新片分流影響，上期榜單冠軍「金牌拳手3」（Creed III）第二個上映周末票房環比下跌約53%，以約2717萬元退居本輪排名次席。目前，這部運動劇情片在北美地區已收獲逾1億元，加上海外市場，迄今總票房近1.8億元。

「我的籃球教練」爛番茄新鮮度53%。(美聯社)

上期榜單亞軍「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），此番以約45%環比跌幅、約700萬元周末票房退居本輪排名第4位。目前，這部漫威 科幻懸疑動作片的北美累計票房約1.98億元，加上海外市場，迄今總票房約4.48億元。

此外，限制級驚悚喜劇片「熊蓋毒」（Cocaine Bear）、奇幻動作片「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）、動畫片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)和動作喜劇片「玩命特攻：武演行動」（Operation Fortune: Ruse deguerre）等亦留駐北美周末票房十強。