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時髦女全身香水味 體內1化學物超標698倍 醫曝嚴重後果

聯合新聞網／即時報導
一名女患者體內的「二苯酮」是正常值的698倍，非新聞當事人。示意圖。（取材自ingimage）
一名女患者體內的「二苯酮」是正常值的698倍，非新聞當事人。示意圖。（取材自ingimage）

日常生活中充斥著各種化學物，假設接觸過量，也可能讓身體健康出現危機。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師日前在臉書上發文，表示有一名女性檢查體內塑化劑時，發現「二苯酮」是正常值的698倍，而這種內分泌干擾因子會導致乳房和肺部病變。

劉博仁日前在臉書發文，透露曾經有一名打扮時髦的女患者進入診間時，全身散發出濃郁的香水味。然而，劉博仁進一步檢查體內塑化劑後發現，該名女患者的「二苯酮」是正常值的698倍，這種內分泌干擾因子會導致乳房和肺部病變，因此趕緊建議對方不用使用沐浴乳、少噴香水、防曬產品換掉，以及多喝水。

劉博仁指出減少接觸汙染來源是避免塑化劑汙染的重點，以下13點注意事項供參考：

1、少用塑膠袋裝盛熱食

2、少用沐浴乳洗澡

3、化妝保養品也不要過度使用

4、奇怪的香精、或是空氣芳香劑少用

5、少食加工食品

6、吃保健食品請諮詢專業人員

7、盡量不用殺蟲劑

8、防曬請用物理性防曬用品

9、少吃罐頭食物

10、手摸過熱感應紙或是黏土玩具後一定要洗手

11、裝潢家具要用環保無汙染材質

12、家中放置空氣清淨機

13、外出注意空氣品質app的即時資訊

最後，劉博仁還貼心提醒，「物理性防曬產品主要成份為鋅或鈦的氧化物，在肌膚上均勻塗抹能有效阻擋陽光紫外線」。

臉書 醫學

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