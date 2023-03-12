時髦女全身香水味 體內1化學物超標698倍 醫曝嚴重後果
日常生活中充斥著各種化學物，假設接觸過量，也可能讓身體健康出現危機。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師日前在臉書上發文，表示有一名女性檢查體內塑化劑時，發現「二苯酮」是正常值的698倍，而這種內分泌干擾因子會導致乳房和肺部病變。
劉博仁日前在臉書發文，透露曾經有一名打扮時髦的女患者進入診間時，全身散發出濃郁的香水味。然而，劉博仁進一步檢查體內塑化劑後發現，該名女患者的「二苯酮」是正常值的698倍，這種內分泌干擾因子會導致乳房和肺部病變，因此趕緊建議對方不用使用沐浴乳、少噴香水、防曬產品換掉，以及多喝水。
劉博仁指出減少接觸汙染來源是避免塑化劑汙染的重點，以下13點注意事項供參考：
1、少用塑膠袋裝盛熱食
2、少用沐浴乳洗澡
3、化妝保養品也不要過度使用
4、奇怪的香精、或是空氣芳香劑少用
5、少食加工食品
6、吃保健食品請諮詢專業人員
7、盡量不用殺蟲劑
8、防曬請用物理性防曬用品
9、少吃罐頭食物
10、手摸過熱感應紙或是黏土玩具後一定要洗手
11、裝潢家具要用環保無汙染材質
12、家中放置空氣清淨機
13、外出注意空氣品質app的即時資訊
最後，劉博仁還貼心提醒，「物理性防曬產品主要成份為鋅或鈦的氧化物，在肌膚上均勻塗抹能有效阻擋陽光紫外線」。
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