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安卓都老人用？調查曝光這年齡層蘋果用戶「大幅減少」

聯合新聞網／即時報導
iPhone14。（美聯社）
iPhone14。（美聯社）

「聯合新聞網」曾報導一名網友詢問「安卓手機是不是老人在用？」引起熱議，但現實真的是如此嗎？據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhone、iPad等蘋果（Apple）產品的占比「大幅減少」。

據9to5mac報導，美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）表示，蘋果把產品定位成「年輕品牌」，日前曝光一項使用iPhone、iPad、Mac的用戶年齡層調查顯示，果粉年齡層似乎還比蘋果自己想像中還年輕不少，以25歲至34歲為主，iPhone在該年齡層比例占27%、18至24歲占22%、35至44歲占23%、到了45歲至64歲則占10%、55歲至65歲剩8%、65歲以上為10%。

而iPad、Mac在18歲到44歲間都有2成比例，其中又以Mac在25歲至34歲的占比最多，達到31%，但到了45歲以上的果粉比重只剩10%內。該調查引起討論，有蘋果用戶表示，「我46歲（仍在用蘋果產品），感覺既老又引領潮流。」、「我看到（幾乎）每個15歲以下的孩子都有一台iPhone。」

該調查似乎也反映「年輕人用蘋果手機」，但先前的「安卓老人說」也讓安卓粉絲感到不滿，表示「反了吧，科技白癡拿iPhone比較合適」、「我大學用安卓的不少，而且也要看需求在哪。」、「安卓都是低調的有錢人在用」、「我28（用安卓）算老人了嗎。」、「我是不知道拿安卓是不是都老人，但我知道拿哀鳳（iPhone）的很愛管別人拿什麼手機，根本住海邊。」

安卓 蘋果 iPhone

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