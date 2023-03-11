日本雙胞胎姊妹「完全不像」 身高差87公分登金氏紀錄

日本雙胞胎姊妹身高相差87公分。（取材自guinnessworldrecords官網）

大部分人印象的雙胞胎外型都極為相似，不過在日本 卻有一對雙胞胎，無論是長相還是身高都相差甚遠，其中身高差距87公分，還因此登上金氏世界紀錄。

日本一對雙胞胎近日獲得金氏世界紀錄認證「身高差最多的雙胞胎姊妹」，其中一人身高162.5公分，另一人身高僅75公分，兩人身高差達87公分，兩姊妹雖然對打破紀錄感到欣喜，但罹患侏儒症的美智惠（Michie）更希望自己的故事，能讓其他同樣有身體障礙的人獲得勇氣，為他們帶來正能量。

美智惠患有侏儒症，骨頭發育到75公分後，就沒有再長高了，她從小就因為體型關係遭受許多異樣眼光與批評，個性也因此變得內向。一直到2012年看到同樣患有侏儒症的男人的報導，這名男子被金氏世界紀錄認證是全世界最矮的男人，但他卻不因此而自卑，反而驕傲的展示自己，美智惠因而受到鼓舞，漸漸的建立起自信與勇氣。

接著在家人與姊妹的鼓勵下，申請登入參加身高差最多雙胞胎比賽，當順利獲得這項金氏認證後，除了和姊妹互相感謝，也希望自己能讓其他有身體缺陷的人，獲得勇氣，「我想用世界紀錄讓大家知道，和我一樣的人也能有美好生活」。

美智惠在生活中曾自卑，時常有陌生人看著她、指著她，對於她的長相議論紛紛，讓她既尷尬又困窘，但在這次得到金氏世界紀錄認證後，她更加有自信了，同樣的也希望這樣勵志的故事可以讓更多人知道，讓有相同困擾的人重拾自信。

身高差87公分！日本雙胞胎姊妹「完全不像」獲獎感言引熱淚