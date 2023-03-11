伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

丈夫離奇失蹤後，妻子在臥室壁櫥發現遺體。（取材自臉書）

一名住在伊利諾州 的婦人，去年發現丈夫失去音訊後，連忙通報警方。警方二度前往她家搜尋，仍沒有發現任何蛛絲馬跡。豈料過了8個月後，當婦人在家中較隱密的壁櫥拿取物品時，於裡面發現丈夫木乃伊化的遺體。

綜合每日郵報、紐約郵報報導，53歲男子梅吉（Richard Maedge）於2022年4月27日撥電話給妻子珍妮佛，表示要提早下班，珍妮佛返家後，發現丈夫的車停在家門口，鑰匙和錢包都在房子裡，卻聯絡不上丈夫。她心急如焚地通報警方後，警方前往她家搜尋卻一無所獲。儘管在搜尋過程中，警方發現房中瀰漫一股宛如下水道的異味，但他們認為是房屋中囤積太多物品所致。

後來珍妮佛持續受到異味所擾，警方再次登門搜尋，依然沒有找到任何蛛絲馬跡。珍妮佛改向水管工求助後，對方稱是汙水的氣味，進行處置後異味也隨之消失。

在梅吉失蹤的8個月後，珍妮佛於12月11日尋找聖誕節 裝飾時，在家中一個隱密且鮮少使用的壁櫥中，發現梅吉的遺體，連忙報警。警方指出，他們在驗屍過程中未發現任何外傷，判斷梅吉並非他殺。

根據驗屍官於日前公布的報告，梅吉是自盡身亡，他的遺體在被發現時已經木乃伊化。驗屍官指出，木乃伊化的遺體不會發出強烈氣味，導致梅吉這麼長一段時間未被發現。

丈夫離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

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