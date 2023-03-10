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被俄槍決的「叼菸大叔」點燃輿論 讓烏克蘭更團結

聯合新聞網／即時報導
一名烏克蘭戰俘疑似遭到俄軍開槍處決的畫面，引起國際公憤。（取材自推特）
一名烏克蘭戰俘疑似遭到俄軍開槍處決的畫面，引起國際公憤。（取材自推特）

俄羅斯侵略烏克蘭，在東部城市巴赫姆特仍陷入圍困惡戰。近期社群平台上流傳一段12秒的影片，是一名烏克蘭戰俘疑似遭到俄軍開槍處決的畫面，這名「叼菸大叔」烏軍士兵對著鏡頭說：「榮光歸於烏克蘭！」隨後即被當場掃射殺害。

這段12秒的烏克蘭戰俘影片，近期從Telegram曝光後引起國際軒然大波。畫面中是一名身穿軍服、手臂上有烏克蘭徽章的男子，抽完一口菸後對著鏡頭說：「榮耀歸於烏克蘭」（Slava Ukraini），說完這句話後他當場遭到槍殺。影片開頭和結尾可以聽到畫面外的人說著俄語，在槍殺倒地時也聽到疑似是掌鏡者，用俄語出聲咒罵的聲音。影片應為背俄軍俘虜的烏克蘭士兵，被帶到森林中行刑式處決。

來源：推特

烏克蘭軍方目前則是初步認定，畫面中被處決的烏克蘭軍人，應是隸屬烏克蘭陸軍第30獨立機械化旅、現年40歲的沙杜拉（Tymofiy Shadura）。原本應該在前線作戰的沙杜拉，最後出現的身影是2月3日在巴赫姆特，之後就不見蹤。

不過，在有辦法確認遺體之前，尚無法100%肯定其身分。同時，沙杜拉的姊姊則是向BBC表示，影像中的人確實就是弟弟沙杜拉，「他一定有本事像這樣對抗俄羅斯人。」但烏克蘭媒體也指出另外一說，認為可能是烏軍國土防衛163營的狙擊手Oleksandr Igorevich Matsievskyi，在2022年派赴巴赫姆特作戰，今年2月已確認身亡、遺體被運回烏克蘭。

烏軍「叼菸大叔」的形象，在社群成為激勵烏克蘭的象徵。（取材自推特）
烏軍「叼菸大叔」的形象，在社群成為激勵烏克蘭的象徵。（取材自推特）

儘管身分尚待確認，但這段「烏克蘭叼菸大叔」無畏赴死的畫面，再次激起烏克蘭同仇敵愾的士氣，亦讓俄羅斯虐殺戰俘的戰爭罪問題，成為不容忽視的國際輿論效應。

俄羅斯2022年7月時就傳出肢解殘殺烏軍戰俘的事件；在2023年2月，還有一名從前線叛逃的俄羅斯軍官接受衛報專訪，揭露俄軍如何虐待俘虜來的烏克蘭士兵，暴力虐打之外，甚至強暴性侵並錄下影像。

影片的曝光，除了再次點燃輿論怒火、讓烏克蘭士氣更加凝結之外，也有可能影響後續烏俄雙方的戰俘交換。近期雙方才又進行了一次交換戰俘，烏克蘭官方表示有130人成功從俄羅斯返回；俄國國防部也證實，俄軍同樣有90名戰俘返國。

烏克蘭 俄羅斯 社群

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