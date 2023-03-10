我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

馬斯克將在德州打造專屬烏托邦小鎮 員工可便宜住

編譯季晶晶／綜合9日電
馬斯克傳出將在德州造鎮。(路透)
馬斯克傳出將在德州造鎮。(路透)

華爾街日報報導，特斯拉執行長馬斯克一直在計畫開發一個小鎮，他描述這會是位在德州科羅拉多河畔的烏托邦，他旗下企業的員工將可用更便宜的租金入住更新的房子。

馬斯克在距離奧斯汀35英里的巴斯特羅普郡，買下了數千英畝的牧場和農田。根據知情人士，馬斯克和他的企業高管計畫在此造鎮，他將能為自己的市鎮制定部分法規並加速開發計畫。他希望旗下公司，不管是挖掘隧道的Boring、生產電動車的特斯拉，或提供太空運輸的SpaceX，派駐奧斯汀地區工作的員工，都能以低於市價的租金入住新房子。

規畫中的新市鎮毗鄰正在施工的Boring和SpaceX的設施。目前已出現一些模組化房屋、一座游泳池、戶外運動區，和一家健身中心。該鎮以Boring的吉祥物Snailbrook取名，電線桿上已掛出「歡迎來到Snailbrook」的牌子。

馬斯克也可能擁有更大的計畫，要將這裡發展成一座完整的城市。消息人士說，馬斯克副手、Boring總裁戴維斯去年在全體員工大會上說，他們將必須舉辦市長選舉。

根據知情人士及華爾街日報看到的一則廣告，截至去年，Boring員工可以向公司申請租屋，兩房或三房住屋的月租大約800元起跳，遠低於巴斯特羅普郡中位數月租2200元。知情人士說，如果員工離職或被開除，必須在30天內搬家。

安布羅斯是一名電腦程式設計師，家住在能俯瞰Boring和SpaceX新設施的山丘上，他相信馬斯克想保密，在任何人知道實情之前悄悄推進計畫。他曾以無人機查看該區建物，想得知馬斯克計畫在那裡的工廠生產什麼。他拍到的影片顯示，Boring和SapceX的地塊之間，在公路之下開挖隧道。

德州規定，至少要有201位居民才能申請成立新市鎮。巴斯特羅普郡發言人表示，目前尚未收到馬斯克或他旗下實體的申請。

馬斯克 SpaceX 租金

上一則

曾是全球最知名童星 「星期三」吐曾受「被定型」困擾

延伸閱讀

員工推特問有沒被炒?馬斯克質疑他為錢對質 又道歉

員工推特問有沒被炒?馬斯克質疑他為錢對質 又道歉
搞不清楚有沒有被解雇…推特員工發文質問馬斯克

搞不清楚有沒有被解雇…推特員工發文質問馬斯克
奚落被資遣的推特身障員工 馬斯克道歉

奚落被資遣的推特身障員工 馬斯克道歉
不信任員工? 馬斯克保安升級 上廁所也緊隨

不信任員工? 馬斯克保安升級 上廁所也緊隨

熱門新聞

(圖片來源：Shutterstock)

驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

2023-03-03 14:59
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

2023-03-04 23:44
凱西在減肥之前常常只能在家打電動、看電視。圖擷自YouTube/TLC

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

2023-03-02 15:32
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

2023-03-03 03:15
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

2023-03-08 00:28

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客