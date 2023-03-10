馬斯克將在德州打造專屬烏托邦小鎮 員工可便宜住

馬斯克傳出將在德州造鎮。(路透)

華爾街日報報導，特斯拉執行長馬斯克 一直在計畫開發一個小鎮，他描述這會是位在德州科羅拉多河畔的烏托邦，他旗下企業的員工將可用更便宜的租金 入住更新的房子。

馬斯克在距離奧斯汀35英里的巴斯特羅普郡，買下了數千英畝的牧場和農田。根據知情人士，馬斯克和他的企業高管計畫在此造鎮，他將能為自己的市鎮制定部分法規並加速開發計畫。他希望旗下公司，不管是挖掘隧道的Boring、生產電動車的特斯拉，或提供太空運輸的SpaceX ，派駐奧斯汀地區工作的員工，都能以低於市價的租金入住新房子。

規畫中的新市鎮毗鄰正在施工的Boring和SpaceX的設施。目前已出現一些模組化房屋、一座游泳池、戶外運動區，和一家健身中心。該鎮以Boring的吉祥物Snailbrook取名，電線桿上已掛出「歡迎來到Snailbrook」的牌子。

馬斯克也可能擁有更大的計畫，要將這裡發展成一座完整的城市。消息人士說，馬斯克副手、Boring總裁戴維斯去年在全體員工大會上說，他們將必須舉辦市長選舉。

根據知情人士及華爾街日報看到的一則廣告，截至去年，Boring員工可以向公司申請租屋，兩房或三房住屋的月租大約800元起跳，遠低於巴斯特羅普郡中位數月租2200元。知情人士說，如果員工離職或被開除，必須在30天內搬家。

安布羅斯是一名電腦程式設計師，家住在能俯瞰Boring和SpaceX新設施的山丘上，他相信馬斯克想保密，在任何人知道實情之前悄悄推進計畫。他曾以無人機查看該區建物，想得知馬斯克計畫在那裡的工廠生產什麼。他拍到的影片顯示，Boring和SapceX的地塊之間，在公路之下開挖隧道。

德州規定，至少要有201位居民才能申請成立新市鎮。巴斯特羅普郡發言人表示，目前尚未收到馬斯克或他旗下實體的申請。