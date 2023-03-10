我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

記者張聲肇、編譯彭尚興／即時報導
墨西哥日前發生4名美國公民意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人與1位墨國國民死亡、另外2人則遭綁架多日。據信要為此事負責的販毒集團發出了道歉信，還將5名成員交給當地執法人員。(取材自推特)
墨西哥日前發生4名美國公民意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人與1位墨國國民死亡、另外2人則遭綁架多日。據信要為此事負責的販毒集團發出了道歉信，還將5名成員交給當地執法人員。(取材自推特)

上周末四名美國人在墨西哥北部邊境城市馬塔摩羅斯(Matamoros)遭到綁架，而且其中兩人不幸遇害之後，墨國軍警加強了在附近地區的掃黑力道，逼得販毒組織不得不清理門戶，9日自動交出捅婁子的罪魁禍首；墨西哥同時也在調查販毒組織是否認為四名美國人是來搶地盤，因此痛下殺手。

當地警方當天清晨在綁架發生地點附近發現一輛皮卡貨車，雨刷上夾著一張手寫的信函。卡車旁邊則有五名男子雙手被綁，臉部朝下趴在地上。警方同時在卡車上起出AK-47和AR-15自動步槍各一把，彈匣七個，及各型口徑彈殼數枚。

該封信是由自稱為海灣販毒集團(Gulf Cartel)旗下蠍子幫(Scorpions)份子所寫，聲稱為3日發生的綁架事件負責，但強調「直接參與事件，該為後果負責的人，從頭到尾都是擅自行動，不守紀律，所以我們決定將他們交出來。」信函並指責這五人違反了「尊重無辜民眾的生命與福祉」幫規。

信中同時對發生綁架的馬塔摩羅斯市居民、綁架過程中無辜被槍殺的一名墨西哥女子，和受害的美國人及其家屬，鄭重道歉。

美國廣播公司(ABC)新聞指出，數個熟悉本案的消息管道認為這封道歉信應該是真的；但美方官員和ABC新聞仍未能確定這封信的真實性。至於五名遭綑綁的男子已被墨西哥警方收押，但是否真的就是綁匪仍有待進一步確認。

在墨西哥被槍殺的美國公民屍體運送回返美，墨西哥毒販集團主動交出五名嫌犯 。(路透...
在墨西哥被槍殺的美國公民屍體運送回返美，墨西哥毒販集團主動交出五名嫌犯 。(路透)

據美聯社報導，毒梟經常會對競爭對手和政府當局發出恐嚇信函，但有時候也會採取必要的公關手段，緩和情勢，平息眾怒。類似上周末的暴力行動對於販毒生意就是大大的不利。

墨國執法單位目前正全力調查這起綁架事件的來龍去脈，初步研判嫌犯可能將四名美國人誤認為闖進自己地盤的敵對販毒組織或人蛇集團成員，因此動手，企圖殺雞儆猴。

為了拼湊完整資訊，墨國警方也利用電子數據收集了四名美國人的背景資料，包括姓名、生日和住址，甚至是犯罪紀錄，結果發現兩名遇害的美國人，伍達爾德(Shaeed Woodard)及布朗(Zindell Brown)，都有毒品前科。

在墨西哥被槍殺的美國公民屍體運送回返美。(路透)
在墨西哥被槍殺的美國公民屍體運送回返美。(路透)

一份墨西哥當局的調查文件指出，「不能排除這起針對美國人的攻擊行為和毒品走私行動有直接關聯。」

由於四名美國人都來自南卡州，路透向南卡州政府取得的資料顯示，死者之一伍達爾德於2007年到2016年之間有五項毒品前科，大部分都是小罪，但有一起涉及製造和意圖銷售禁用麻醉藥劑；另一名死者布朗則在2015年因為持有小量大麻而兩度遭到判刑。

另外，南卡州的資料還顯示，受傷的生還者威廉斯(Eric James Williams)在2017年也因為製造和銷售古柯鹼而被定罪。但是墨國方面的文件並未顯示這項前科。

墨國當局的文件也指出，海灣販毒集團以鐵腕掌控塔茂利帕斯(Tamaulipas)州附近地區的所有非法活動，而其成員經常利用綁架方式收集有關單位和敵對勢力的情報。

墨西哥 南卡 毒品

上一則

2046年小行星撞地球？歐美太空機構算機率

下一則

意外的幫手 「150隻綿羊」保護龐貝古城遺跡

延伸閱讀

開車輾非裔鄰居6次 佛利蒙男被控仇恨犯罪

開車輾非裔鄰居6次 佛利蒙男被控仇恨犯罪
陪朋友去墨西哥抽脂 美公民遭綁架2死2獲救 1嫌被捕

陪朋友去墨西哥抽脂 美公民遭綁架2死2獲救 1嫌被捕
符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判
NBA／布里吉斯狂飆38分 籃網演28分逆轉秀氣走綠衫軍

NBA／布里吉斯狂飆38分 籃網演28分逆轉秀氣走綠衫軍

熱門新聞

(圖片來源：Shutterstock)

驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

2023-03-03 14:59
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

全球「最強護照」換國了 因「吸引世界公民」奪冠

2023-03-04 23:44
凱西在減肥之前常常只能在家打電動、看電視。圖擷自YouTube/TLC

減下500磅改變人生 他從處男變成同時擁有6位性伴侶

2023-03-02 15:32
猶他州男子莫里森（右二）與他的三名妻子因2017年一部紀錄片「一夫三妻」走紅，隔年他娶了第四名妻子。圖為紀錄片劇照。（取材自IMDb）

猶他州男擁3妻又娶小20歲嫩妻 她曝「多重婚姻」很幸福

2023-03-03 03:15
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

2023-03-08 00:28

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」