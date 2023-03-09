台女大生揭攝理教內幕「打扮像新娘」 YTR切割網批噁心

南韓攝理教教主鄭明析。 (摘自Youtube)

NETFLIX推出的紀錄片「以神之名：信仰的背叛」中，南韓攝理教 教主鄭明析在包含台灣等多個國家性侵 、綁架無數女子，引發討論。擁有愈63萬訂閱者的台灣知名YouTuber「JR LEE」遭爆曾是攝理教信徒，雖然他已澄清不再參與教內活動，但聲明的幾句話仍被網友抨擊惡心。

JR LEE 8日發聲明表示，確實接觸攝理教並加入到台灣分會「基督教福音宣教會」，曾任傳道一職，之後因為職涯規畫，加上疫情緣故，選擇離開攝理教，近年也再沒有參加過教會活動。不過，他認為，「我個人在教會期間遇到的人，幾乎都非常善良。難免會有人跟人之間不合的時候，但是絕對沒有部份網路或新聞媒體所報導的事宜。」

另外，JR LEE也提及，數年前曾在南韓見到鄭明析本人，他覺得對方每天都到教會勞動、佈道，而當他聽到鄭明析爆出性侵醜聞時並不相信，甚至相信教會人員「偽證」的說法。但這兩段話卻被網友抨擊很惡心。

在紀錄片中也有收錄「壹周刊」披露鄭明析2001年曾在台灣染指上百名女大學生，遭台北地檢署分案偵辦。就有台灣女學生分享入教過程及內幕，甚至一度被洗腦平時不能打扮吸引異性，但上教會必須盛裝出席「愈像新娘愈好」。

一名台灣女學生在Dcard論壇以「曾經加入攝理教的心路歷程」發文，當初面臨人生轉折點，抱持著「去看看也沒關係，不要受洗就好」接觸攝理教，才發現攝理教傳教的人幾乎都是學生傳學生、透過校園日常進入生活，在她加入後逐漸被洗腦「不要加校園的社團、不要聽流行歌、不要看攝理外的新聞媒體或社群，不要看異性，不要談戀愛，因為這些都是『罪』，我們要遠離，要更靠近教會，這樣才能幫自己的家人贖罪」。女大生透露，陷入的那段時間會為了參加主日禮拜而特別起床打扮、化妝，連颱風天也冒雨去教會就是為了對著正在監獄中的鄭明析照片禱告。「還記得當時最希望女生穿OL風格，跟紀錄片一樣愈像新娘愈好。」

她後來花了好長一段時間拒絕回覆訊息，偷刪好友，偷封鎖，漸漸遠離。能拔除的盡量拔除，換到新環境讓自己重新開始。她坦言「進入攝理真是一條不歸路。我後悔我進去過，雖然有感到短暫的快樂，合群、力量、彼此扶持的歸屬感 但在那之中也發生過人生重大轉折 讓我更不再相信，更想提早脫離」。也感謝紀錄片讓她知道現在攝理教發生的狀況，以及終於有人勇敢大聲站出來懲戒作惡之人。