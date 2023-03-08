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「媽的多重宇宙」挑戰奧斯卡 楊紫瓊角色源自「台灣媽媽」

中央社／台北8日電
將滿60歲的楊紫瓊（右），用一部「媽的多重宇宙」證明自己不僅僅是一名「打星」。（取材自IMDb）
將滿60歲的楊紫瓊（右），用一部「媽的多重宇宙」證明自己不僅僅是一名「打星」。（取材自IMDb）

第95屆奧斯卡金像獎將於美東時間12日頒獎，楊紫瓊挑戰以「媽的多重宇宙」力拚奧斯卡首位亞裔影后；母親是台灣人的導演關家永透露，劇本靈感來自想讓媽媽進入「駭客任務」。

「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡11項提名，成為本屆入圍最多贏家，開獎前劇組更相繼在金球獎、美國演員工會獎、美國電影獨立精神獎等多處，橫掃300多個國際大小獎，成為奧斯卡呼聲極高作品，其中楊紫瓊和關繼威也被視為奪獎熱門、可望刷新歷史紀錄。

外媒指出，若楊紫瓊奪下女主角獎，將成為奧斯卡首位亞裔影后，也將是時隔21年，繼荷莉貝瑞（Halle Berry）2002年以「擁抱艷陽天」封后後的第2位非白人演員；越南華裔的關繼威則有望成為1985年「殺戮戰場」吳漢潤之後，第2位拿下奧斯卡最佳男配角的亞裔演員

「媽的多重宇宙」導演之一關家永(右)與男配角關繼威。(路透)
「媽的多重宇宙」導演之一關家永(右)與男配角關繼威。(路透)

關繼威近期受訪時坦言，多年來他一直觀看奧斯卡頒獎典禮，想像自己走在紅地毯跟被提名是什麼感覺。從「魔宮傳奇」童星出道的他，因環境所迫無戲可拍，離開大銀幕前20年，原本以為夢想再也無法實現，沒想到卻因「媽的多重宇宙」一路過關斬將，還能站上頒獎舞台致謝。他希望自己的故事能激勵其他人繼續追夢。

「媽的多重宇宙」製作團隊與演員以亞裔居多，與台灣也頗有淵源。導演之一的關家永（Daniel Kwan）父親是香港人，母親則來自台灣，這部電影也反映他的成長背景，尤其跟媽媽之間的關係，都投射在裡面。

關家永在構思劇本時，提出了讓他媽媽進入「駭客任務」的有趣概念，因而寫出「媽的多重宇宙」這部腦洞大開的奇幻家庭片，結果意外帶著大家闖進奧斯卡，讓他和搭檔導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）都感到神奇。

片中楊紫瓊的女兒史蒂芬妮許（Stephanie Hsu），她的媽媽同樣來自台灣，亞裔美國家庭故事讓她們很有感。她表示，帶母親看完電影後，母親感動地指著楊紫瓊所飾演的角色說道：「那就是我。」史蒂芬妮許這次將與同組演員潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），同組競爭奧斯卡最佳女配角獎。

奧斯卡 亞裔演員 媽的多重宇宙

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