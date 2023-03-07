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有著笑臉與兩個酒窩 考古學家在埃及挖出迷你人面獅身像

編譯周辰陽／即時報導
羅馬帝國皇帝克勞狄烏斯於西元41至54年間，將羅馬帝國的統治擴展到北非。考古學家認為，這個有著「笑臉與兩個酒窩」的新出土石灰岩人面獅身像可能就代表他。（美聯社）
羅馬帝國皇帝克勞狄烏斯於西元41至54年間，將羅馬帝國的統治擴展到北非。考古學家認為，這個有著「笑臉與兩個酒窩」的新出土石灰岩人面獅身像可能就代表他。（美聯社）

美聯社與BBC新聞報導，考古學家在埃及南部一座古神廟發掘出一個狀似吉薩金字塔群人面獅身像（Sphinx）的雕像與神殿遺址。

埃及古文物部門表示，文物出土地點位於首都開羅以南450公里的基納省丹達拉（Dendera, Qena）哈索爾神廟（Hathor Temple）附近。考古學家認為，這個有著「笑臉與兩個酒窩」的石灰岩人面獅身像可能代表羅馬皇帝克勞狄烏斯（Claudius）。

除了人面獅身像外，考古學家同時還發現了一個羅馬時代石板，上面刻有世俗體與象形文字...
除了人面獅身像外，考古學家同時還發現了一個羅馬時代石板，上面刻有世俗體與象形文字的銘文。（美聯社）

根據報導，克勞狄烏斯在西元41至54年間，將羅馬帝國的統治擴展到北非。除了「優美與精確雕刻的」人面獅身像外，考古學家同時發現了一個羅馬時代的石板，上面刻有世俗體（demotic）與象形文字的銘文。

報導指出，聳立於吉薩金字塔群的知名人面獅身像有20公尺高，這個有著「微笑臉龐」的迷你人面獅身像相較之下要小很多。埃及古文物部門同時表示，這座石灰岩神殿包含了一個雙層平台與拜占庭時代（Byzantine era）的泥磚盆。科學家將對石板上的印記進行深入研究，此舉可能會揭示有關雕像身分與該地區的更多訊息。

考古學家在埃及南部基納省丹達拉的哈索爾神廟附近發掘出一個狀似吉薩金字塔群人面獅身...
考古學家在埃及南部基納省丹達拉的哈索爾神廟附近發掘出一個狀似吉薩金字塔群人面獅身像的雕像與神殿遺址。（美聯社）

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