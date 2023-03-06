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ChatGPT開出「愛愛歌單」增情趣 網：是性冷感歌單吧

聯合新聞網／即時報導
近日有一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團提問：「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎…?」一文貼出引發各類熱議。（本報資料照片）
近日有一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團提問：「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎…?」一文貼出引發各類熱議。（本報資料照片）

OpenAI在2022年11月底推出ChatGPT後，意外成為最當紅的科技議題，不僅躍升寫論文好幫手，也成為生活各種大小事的虛擬顧問，不過科技始終來自人「性」，近日一名網友詢問，「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎？」一文貼出引發各類熱議。

一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團表示，自己朋友的Podcast節目在與ChatGPT聊天時，突發奇想意外聊出一個「做愛歌單」，而ChatGPT設定的歌單如下：

ChatGPT做愛歌單

1.林宥嘉《兜圈》

2.蔡依林《Love Love Love》

3.陳奕迅《愛情轉移》

4.李聖傑《癡心絕對》

5.米津玄師《Lemon》

6.米津玄師《打上花火》

7.寶石Gem《野狼Disco》

8.周杰倫的《一路向北》

9.鄧麗君的《我只在乎你》

10.郭美美的《不怕不怕》

網友們看完歌單後驚訝：「這是性冷感歌單吧！」認為第2首蔡依林《Love Love Love》「（聽完）就分手了吧」、「一路向北跳到我只在乎你，真的太幽默。」、「這歌單我無法。」、「做愛聽野狼Disco也太解了吧。」、「果然ai無法取代。」匠心獨具的ChatGPT將郭美美的《不怕不怕》放在最後一首才是真的讓人聽完回不去了。

網友整理出選歌背後邏輯：「第一首：前戲親吻調情，第二首：開始脫衣服，第三到五首：開始活塞，第六首：事後菸加聊天培養感情，第七首：整理房間（這首歌就是拿來趕客的），第八到十首：聖人模式聽歌調劑身心。」固然有其道理，但也有網友細思極恐點出這個重點：「AI想要滅絕人類的第一步就是這個！！」、「AI毀滅人類的第一步就是要降低生育率（誤）」

最後，ChatGPT的AI也祝福聆聽這個歌單的大家：「我很樂意祝福所有聽眾，在享受這個歌單帶來的音樂和氛圍的同時，也能夠有一個非凡、愉悅、安全和有意義的性愛體驗，願你們的性愛之旅充滿美好回憶與深刻體驗。」

ChatGPT AI 蔡依林

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