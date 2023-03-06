動物園企鵝區怪怪的…他抓包「心機黑白鳥」天天騙飯吃

這隻偽裝成企鵝的夜鷺擁有跟企鵝類似的花色，身材也與企鵝相仿，且與企鵝同樣以魚類為食。 (取材自推特)

我們中出了一個叛徒？一名觀光 客在動物園的企鵝區拍照時發現好像哪裡怪怪的，細看發現企鵝群裡面竟然有一個間諜 躲在裡面混吃混喝，且這隻「間諜鳥」相當聰明，如果不仔細看根本看不出來。

推特網友「@pocoa_poco_ff14」到日本鹿兒島平川動物公園觀光，赫然發現企鵝展示區出現了奇怪的現象，有一隻企鵝長得跟一般企鵝相當不同，相對身形矮胖了一些，仔細觀察才發現這隻「山寨企鵝」竟然是一隻夜鷺。

從網友拍攝的照片可以看出，這隻偽裝成企鵝的夜鷺擁有跟企鵝類似的花色，身材也與企鵝相仿，且與企鵝同樣以魚類為食，因此不仔細看實在是難以發現企鵝群裡面竟然有一隻假企鵝躲在裡面蹭飯。

這隻夜鷺可能知道自己混在企鵝堆中討飯吃，所以每到放飯時間，這隻夜鷺都會準時出現並光明正大偷吃企鵝的魚。這組照片在網路上瘋傳，不少網友留言表示「生命會自己找到出路」、「不仔細看真的不會發現那是夜鷺」、「論夜鷺的偽裝術有多成功」、「這算是詐騙集團 成員嗎？」。

夜鷺又被稱為星雁、灰窪子、南崁企鵝等，是一種分布非常廣泛的鳥類，但因為牠們以魚類為主食，所以被養殖業者認為是有害動物。