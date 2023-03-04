同事一堆出軌…他曝2大特徵「100％機率偷吃」 網戰翻

網友認為有2點徵兆幾乎等於100％機率出軌。（圖／ingimage）

有網友分享，自己處於一個出軌率很高的產業，發現另一半如果出現以下2點幾乎可以說是「100%出軌了」，不過卻引發了網友兩派論戰。

網友在Dcard發文指出，自己是在一個出軌率蠻高的產業工作，加上人緣不錯，常常可以聽到許多八卦 ，最後整理出兩點幾乎可以和出軌畫上等號的徵兆。

第一點是「社群媒體 沒有妳的照片」，不管是LINE大頭貼、臉書 動態、IG貼文，只要社群媒體沒有透露自己已婚，100%機率3年內會出軌。

第二點是「沒有性生活」，不管再累都不可能不擠出半小時恩愛，事實很殘酷，就是他已經看膩妳的身體，就是婚後身材失控，所以老公在外面直接找年輕妹再回家。

不過文一出卻引發兩派論戰，「交往到結婚，我自己的社群都沒照片，老公的也沒有，都不喜歡自拍，你確定你的樣本夠客觀？」、「整天po家庭照、實則嫖妓嫖很兇的也大有人在，家庭照的功能就是用來裝飾自己是愛家好男人」、「一點都不準」。

但也有人認同原po，「雖然不會是所有人都這樣，我男友跟他女友交往10年，騙我沒女友，社群也完全沒有有女友的跡象，他們也完全沒性生活」、「雖然不想承認，但他真的講得沒錯，因為這算是社會人在社會上打滾多年而來的實戰經驗分享」。