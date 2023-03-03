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驚蟄將至 石破天驚「2生肖」好運降臨了

聯合新聞網╱即時報導
(圖片來源：Shutterstock)
(圖片來源：Shutterstock)

告別「春寒料峭」的雨水時節後，陽氣上升，氣溫回暖，我們也即將迎來今年的第三個節氣——驚蟄（陽暦2023年3月6日）。這個節氣代表著我們已進入乙卯月，春雷乍動，萬物隨之生長萌發。那麼，你的好運氣是否也會被驚蟄喚醒？跟著科技紫微網一起來看看吧。

一、春氣萌動

驚蟄，又名「啟蟄」，反映的是自然生物受節律變化影響，而出現萌發生長的現象。此時，氣溫回升，春雷始鳴，雨水增多，正是農耕好時節。作為萬物之靈的人類，更要順應天時，積極行動，把握機會，方可望達到事半功倍的效果。

二、開啟春耕

民諺有云：「春雷響，萬物長」、「春雷驚百蟲」，驚蟄已進入仲春之月，位居震位，周易亦有云：「萬物出乎震」，意味著震雷具有生發之力。從六十四卦看，此位置對應雷天大壯卦，代表春雷震天。這雷聲驚醒了蟄伏於大地之下越冬的各種昆蟲，植物萌動冒芽，萬物能量迸發，大自然有了新的活力，呈現出一片欣欣向榮的景象。一年春耕自此開始。

三、傳統習俗

此時節，氣候宜人，花樹盛開，飛鳥齊鳴。在各地也有不少隨驚蟄而生的傳統習俗，比如：吃梨（驚蟄節氣，乍暖還寒，易讓人上火而口乾舌燥，身體不適，故有吃梨去火清熱之舉），蒙鼓皮（天庭既有雷神擊天鼓，人間也就順應此時節來製鼓、蒙鼓皮）；祭白虎與打小人（祭白虎使其不出口傷人，意在化解是非）。

四、驚蟄福運

在今年的驚蟄節氣，以下這2個生肖將有吉運降臨，福祿相伴。

生肖虎：好運加持

這段時間，生肖屬虎的你好運連連，易有「無心插柳柳成蔭」的好運氣。即便遇到困難，也多能在緊要關頭獲得貴人相助，順利渡過難關。

生肖牛：機會湧現

近期，你的運勢旺盛，事業喜神降臨，財神眷顧。事業上也易獲得表現機會，有利發揮領導力。投資理財眼光獨到，獲利頗豐。

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