老公送「鈔票花束」 老婆拆到像垃圾警告：別再送了

馬來西亞一名人妻收到丈夫送的鈔票花束，發文直呼拆到崩潰。（取材自臉書）

如果收到伴侶送上鈔票花束，會驚喜嗎？近日馬來西亞就有人妻發文，表示丈夫送上鈔票製成的花束，沒想到包裝太牢固，拆卸時紙鈔竟然黏住，花了3個多小時才拆好，還崩潰說「有的破到要丟掉」。

香港 01報導，馬來西亞一名人妻在臉書 發文並附上3張圖片，秀出老公送的鈔票花束。只見完整的花束非常漂亮，不過之後幾張圖片「畫風突變」，因為花店用了不少膠水固形，這為太太大費周章拆卸花束。

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來源：臉書

她說，叫來孩子跟弟弟幫忙拆卸，用了3個小時才取出全部鈔票，「獨力處理估計要花近8個小時」。她還透露，有的紙鈔黏到都不知銀行會不會拒收，崩潰說「現在弄出來的錢就像垃圾」，警告丈夫別再送有紙鈔的花束。

對於這種花束，不少人都認同除了美觀，沒有其他好處，更稱銀行直接轉帳就最好，「所以我叫老公別玩這種，戶口號碼記得就是愛我」、「轉帳不香嗎？」、「真的很難拆，而且錢會很皺」。

也有留言笑說：「我不介意，妳送我吧」、「有錢就好。」也有人善心地提醒，「用燙斗燙一燙」、「只要看到號碼（紙鈔編號），沒有不見就可以」。