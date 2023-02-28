這5個星座 3月財運最佳…第1名收入水漲船高

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春暖花開，鳥語花香，財富倍增，喜出望外。當你抱持開放的心，面對不同的財富機會，是否有更美好的機會？接下來的日子，若是別侷限自己，那麼財富收入，或許有機會更好。三月份財運最好的前五名星座：

TOP5：水瓶座

受到太陽和水星的關係，金錢上出現非常好的機會和優勢。積極的態度，使得領導和組織能力，能夠在工作及事業有所提升，財富跟著上漲；一般的上班族，也因為表現突出，能有獎金、獎勵的情況。此外智慧和溝通力也有所展現，特別是在商業及金融業服務的人，透過溝通及表達，讓談判更為順利，而且3月份的自我形象特別鮮明，獨特的創意，提供很多吸引財富的機會，報酬也跟著增加。

TOP4：牡羊座

牡羊座在三月份，會透過主動的表現，讓自更加有魅力、更有吸引力，人脈關係變好，這在事業上特別有益處，有可能因此而出現商業機會，財富收入管道變多。此外，自信心增加，在職場的態度更為積極，出色的表現，收入有望提升；還有機會提升職位，或是找到更好的工作機會，財運也不同於以往。在投資 更為大膽，股票 、基金或是其他金融商品，也有機會因此積極的投資，而又不錯的回報。

TOP3：處女座

三月份的處女座，可透過他人的資源，而為自己增加收入。只要風險控制得當，可以跟別人合作或合資，創造獨特的財富，而且還有很多幸運的機會，事半功倍就能得到比別人多的金錢，可能是政府提供的資源變多，或是繳納的利息變少之類的，跟別人借貸也容易許多。伴侶還有可能因為得到很多的收入，而與你一起分享，讓你不勞而獲；本身也有機會拿回之前損失，或拿回借出去的款項。

TOP2：射手座

射手座樂觀、開朗的性格，在三月份能依靠更多的創意跟想法，主動製造出不錯的財富收入，而且可以把創造力投入藝術方面，還能結交到很多有才華的人，人際關係也會有所提升。除此之外，木星跟金星的關係，都容易遇到能夠幫助自己經濟狀況的人或事情，例如：得到貴人良好的建言、財務方面的小道消息，或是偏財上的好事，大樂透或刮刮樂中獎機會變多，甚至是出門都有機會撿到錢的好事。

TOP1：雙魚座

雙魚座在金錢方面比較慷慨，在三月份，卻能有不錯的收入機會。若是有從事跟美的藝術相關行業，像是美容、彩妝、藝術或時尚 方面，會容易有成功的機會，相對的收入也跟著水漲船高；若是正在外地學習或旅行的，有獲得外地財的好機會。這個月主要靠著智慧和努力，來獲得財富，要相信一步一腳印，雖然辛苦，但財富卻能持續得更長久，正因為如此，之前的努力，都將在這個月有收成的機會。