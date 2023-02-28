黑科技？小米發布「秒充」技術 據稱5分鐘充滿電

小米發布300W「秒充」技術，在300瓦有線充電模式下，RedmiNote 12 Pro+魔改版的4100mAh電池僅需5分鐘完全充滿。(取自雷軍微信公眾號)

小米 集團創始人雷軍28日在微信公眾號表示，小米發布300W「秒充」技術，再創新紀錄。在300瓦有線充電模式下，RedmiNote 12 Pro+魔改版的4100mAh電池僅需5分鐘完全充滿。

據雷軍介紹，300瓦神仙秒充，基於Redmi Note 12探索版魔改而來，從充電器端、手機 端充電架構再到電池端，透過創新性設計與新材料引入，在手機快充體系上實現巨大技術突破。300瓦「秒充」的電芯輸入電流高達30A，其充電器功率增加43％。

鈦媒體分析指，需要注意的是，快充功率的提升不僅是瓦數的提高，還要對電池、充電晶片 、數據線、充電器以及散熱系統等進行技術創新。小米Redmi300瓦神仙秒充，則是基於Redmi Note 12探索版魔改而來，涉及到充電器端、手機端充電架構以及電池端，何時量產仍是未知。

據官方介紹，在充電架構上，對比常規的4：2電荷泵方案，小米300瓦神仙秒充採用了定制的6：2電荷泵晶片，晶片最高轉換效率達98％，多顆電荷泵並聯後直接給電池充電，實現了300瓦超大功率。小米給出的數據顯示，其實測峰值功率達290瓦，且280瓦以上功率持續時長超過2分鐘。

與此同時，小米300瓦神仙秒充基於雙串電池設計，電芯輸入電流高達30A，要求電芯需要具備15C超高充電倍率。

為此，小米在手機電池中引入新型硬碳材料，相比石墨，硬碳結構更疏鬆無序，可為鋰離子提供更寬鬆的反應通路。通過特定比例混合製成的「硬碳+石墨」混合負極，可大幅提高充電速度，並兼顧高能量密度。

針對很多用戶關心的發熱問題，小米300瓦神仙秒充在設計之初也是考慮到了。其中，定製的6：2電荷泵晶片解決了充電輸入通路中的大電流發熱問題，從源頭降低充電溫升。多顆電荷泵採用分散式佈局，有效避免發熱集中，延長高功率充電時長。

另外，安全性上，小米指出，300瓦神仙秒充整機安全防護超50餘項。其中，充電架構中每顆電荷泵都有獨立的輸入過壓、過流、過溫以及輸出過壓保護；電池PCM相比業界常規方案更是多加5重核心硬體保護，確保用電安全。