「蟻人3」北美票房大跌 「熊蓋毒」嗑藥熱賣

保羅路德(右)與凱薩琳紐頓在「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」首度合作扮演一對父女。(圖:迪士尼提供)

「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)上映第二個周末雖呈現較大票房跌幅,但繼續穩居北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站boxofficemojo2月26日發布的電影 市場數據,33部影片北美周末票房(24日至26日)約得9066萬美元,與前一周末相比下滑約37%。

17日首映的科幻懸疑動作片「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」,在放映影院數量保持不變的情況下,第二個上映周末票房報收約3220萬美元,環比下跌達69%。目前,這部漫威 電影宇宙第五階段揭幕影片在北美地區累計收獲約1.67億美元,加上海外市場,迄今總票房約3.64億美元。

24日亮相的「熊蓋毒」(Cocaine Bear)首映周末票房約得2309萬美元,摘得最新一期北美周末票房排行榜亞軍,成為該統計周期票房表現最好的新片。這部限制級驚悚喜劇片的劇情取材於1985年一起真實事件,講述一頭黑熊誤食毒品 後發生的驚悚故事。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.5、MTC評分54、爛番茄新鮮度71%,CinemaScore打分為B-。

「熊蓋毒」講述一頭黑熊誤食毒品後發生的驚悚故事。(美聯社)

已連映11周的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),此番以約470萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。目前,這部奇幻動作片北美累計票房約6.65億美元,加上海外市場,迄今總票房達22.67億美元。

「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)緊隨其後,以約412萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位。這部爛番茄新鮮度達95%的動畫片自2022年12月21日首映以來,在北美周末票房排行榜上已連續10次位居五強之列,顯示出綿長的票房吸引力。目前該片北美累計票房約1.73億美元,加上海外市場,迄今總票房約4.43億美元。

此外,劇情片「耶穌革命」(Jesus Revolution)、喜劇劇情片「舞力麥克3」(Magic Mike"s Last Dance)、懸疑恐怖片「敲敲門」(Knock at the Cabin)、喜劇劇情片「追星奶奶團」(80 for Brady)、驚悚劇情片「人肉搜尋2」(Missing)和喜劇劇情片「超難搞先生」(A Man Called Otto)依次分享本期北美周末票房十強其他席位。