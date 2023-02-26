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「蟻人3」北美票房大跌 「熊蓋毒」嗑藥熱賣

中新社／洛杉磯26日電
保羅路德(右)與凱薩琳紐頓在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」首度合作扮演一對父女。(圖：迪士尼提供)
保羅路德(右)與凱薩琳紐頓在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」首度合作扮演一對父女。(圖：迪士尼提供)

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）上映第二個周末雖呈現較大票房跌幅，但繼續穩居北美周末票房排行榜榜首。

據票房統計網站boxofficemojo2月26日發布的電影市場數據，33部影片北美周末票房（24日至26日）約得9066萬美元，與前一周末相比下滑約37%。

17日首映的科幻懸疑動作片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」，在放映影院數量保持不變的情況下，第二個上映周末票房報收約3220萬美元，環比下跌達69%。目前，這部漫威電影宇宙第五階段揭幕影片在北美地區累計收獲約1.67億美元，加上海外市場，迄今總票房約3.64億美元。 

24日亮相的「熊蓋毒」（Cocaine Bear）首映周末票房約得2309萬美元，摘得最新一期北美周末票房排行榜亞軍，成為該統計周期票房表現最好的新片。這部限制級驚悚喜劇片的劇情取材於1985年一起真實事件，講述一頭黑熊誤食毒品後發生的驚悚故事。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.5、MTC評分54、爛番茄新鮮度71%，CinemaScore打分為B－。

「熊蓋毒」講述一頭黑熊誤食毒品後發生的驚悚故事。(美聯社)
「熊蓋毒」講述一頭黑熊誤食毒品後發生的驚悚故事。(美聯社)

已連映11周的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），此番以約470萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。目前，這部奇幻動作片北美累計票房約6.65億美元，加上海外市場，迄今總票房達22.67億美元。 

「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)緊隨其後，以約412萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位。這部爛番茄新鮮度達95%的動畫片自2022年12月21日首映以來，在北美周末票房排行榜上已連續10次位居五強之列，顯示出綿長的票房吸引力。目前該片北美累計票房約1.73億美元，加上海外市場，迄今總票房約4.43億美元。

此外，劇情片「耶穌革命」（Jesus Revolution）、喜劇劇情片「舞力麥克3」（Magic Mike"s Last Dance）、懸疑恐怖片「敲敲門」（Knock at the Cabin）、喜劇劇情片「追星奶奶團」（80 for Brady）、驚悚劇情片「人肉搜尋2」（Missing）和喜劇劇情片「超難搞先生」（A Man Called Otto）依次分享本期北美周末票房十強其他席位。 

電影 毒品 漫威

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