「不想走也不行了」88歲爺臨終前 與老伴對話感動網友

內蒙古一名88歲老爺爺1月初病逝，他在臨終前1天，與結縭64年的老伴告別，老奶奶聽了紅了眼眶，回他一句「我恨你了」，老爺爺卻伸手摸摸老伴的頭安慰她「不要哭啊」。（九派新聞影片截圖）

真的是鶼鰈情深啊！中國網路最近流傳一段影片，引發網友們熱烈討論。內蒙古一名88歲老爺爺，因為生了重病不幸在1月初辭世，他在臨終前1天，與結縭64年的老伴真情告別，老奶奶聽了紅了眼眶，回他一句「我恨你了」，表達對老伴即將離世的不捨和悲傷。影片一出，網友們全都紅了眼眶。

對於許多夫妻來說，無不希望能「執子之手與子偕老」，根據「網易新聞」報導，這段影片拍攝在上月6日。內蒙古呼和浩特這名老爺爺，他在臨終前向83歲的妻子告別，兩人結褵超過64年。只見老爺爺虛弱地躺在床上，慢慢走到生命最後的盡頭，而老伴則是傷心地坐在丈夫身邊。

看到老伴愈來愈難過，老爺爺溫柔地吐了1句話打破沉默，「怎麼了妳不作聲？」結果老奶奶回他，「我恨你了」，老爺爺聽了則回，「（因為我）要走呀？」接著就伸手摸摸老伴的臉頰和額頭，又拍了肩膀安慰地說，「妳不要哭啊，這我也不……不想走也不行了……不想走也不行了，咱們這老倆口也可以了」。

老爺爺對老奶奶說：「不想走也不行了，咱們這老倆口也可以了。」（九派新聞影片截圖）

老奶奶聽完終於忍不住掉下眼淚，接著又問道，「你那電動車 怎麼辦呀？」老爺爺則回應，「我給妳留下了啊！」老奶奶則哽咽地說，「我什麼都不想要」。可見夫妻倆真的感情至深，彼此心中只有對方，而且到了最後一刻，兩人依舊緊握雙手，真正至死不渝。

事後老爺爺家人透露，爺爺過世前一天正好是和奶奶結婚64周年紀念日，當天他還不斷說要多吃些好吃的當作紀念，只是隔天就和奶奶天人永隔了。

這段約30秒影片曝光後，網友們看完全都感動落淚，紛紛直呼，「這才是真愛啊！人生有此伴侶，夫復何求」；網友們更說老爺爺的那句「不想走也不行了」，透露出多麼無奈，所有愛和思念都留給了活着的人，希望他們來世還能再做夫妻。

不想走也不行了！88歲尪臨終前告別 老伴1句話惹哭網

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