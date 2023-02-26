我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

推特又裁員 縮編更多工程和產品職務以降低成本

「不想走也不行了」88歲爺臨終前 與老伴對話感動網友

TVBS新聞網／編輯 林保宏 即時報導
內蒙古一名88歲老爺爺1月初病逝，他在臨終前1天，與結縭64年的老伴告別，老奶奶聽了紅了眼眶，回他一句「我恨你了」，老爺爺卻伸手摸摸老伴的頭安慰她「不要哭啊」。（九派新聞影片截圖）
內蒙古一名88歲老爺爺1月初病逝，他在臨終前1天，與結縭64年的老伴告別，老奶奶聽了紅了眼眶，回他一句「我恨你了」，老爺爺卻伸手摸摸老伴的頭安慰她「不要哭啊」。（九派新聞影片截圖）

真的是鶼鰈情深啊！中國網路最近流傳一段影片，引發網友們熱烈討論。內蒙古一名88歲老爺爺，因為生了重病不幸在1月初辭世，他在臨終前1天，與結縭64年的老伴真情告別，老奶奶聽了紅了眼眶，回他一句「我恨你了」，表達對老伴即將離世的不捨和悲傷。影片一出，網友們全都紅了眼眶。

對於許多夫妻來說，無不希望能「執子之手與子偕老」，根據「網易新聞」報導，這段影片拍攝在上月6日。內蒙古呼和浩特這名老爺爺，他在臨終前向83歲的妻子告別，兩人結褵超過64年。只見老爺爺虛弱地躺在床上，慢慢走到生命最後的盡頭，而老伴則是傷心地坐在丈夫身邊。

看到老伴愈來愈難過，老爺爺溫柔地吐了1句話打破沉默，「怎麼了妳不作聲？」結果老奶奶回他，「我恨你了」，老爺爺聽了則回，「（因為我）要走呀？」接著就伸手摸摸老伴的臉頰和額頭，又拍了肩膀安慰地說，「妳不要哭啊，這我也不……不想走也不行了……不想走也不行了，咱們這老倆口也可以了」。

老爺爺對老奶奶說：「不想走也不行了，咱們這老倆口也可以了。」（九派新聞影片截圖）
老爺爺對老奶奶說：「不想走也不行了，咱們這老倆口也可以了。」（九派新聞影片截圖）

老奶奶聽完終於忍不住掉下眼淚，接著又問道，「你那電動車怎麼辦呀？」老爺爺則回應，「我給妳留下了啊！」老奶奶則哽咽地說，「我什麼都不想要」。可見夫妻倆真的感情至深，彼此心中只有對方，而且到了最後一刻，兩人依舊緊握雙手，真正至死不渝。

事後老爺爺家人透露，爺爺過世前一天正好是和奶奶結婚64周年紀念日，當天他還不斷說要多吃些好吃的當作紀念，只是隔天就和奶奶天人永隔了。

這段約30秒影片曝光後，網友們看完全都感動落淚，紛紛直呼，「這才是真愛啊！人生有此伴侶，夫復何求」；網友們更說老爺爺的那句「不想走也不行了」，透露出多麼無奈，所有愛和思念都留給了活着的人，希望他們來世還能再做夫妻。

不想走也不行了！88歲尪臨終前告別　老伴1句話惹哭網

TVBS新聞網

電動車

上一則

這6種茶 促進新陳代謝、助減重

下一則

玩手遊不是最耗電 實測結果曝光手機「最吃電」功能

延伸閱讀

中國再傳採礦事故 四川巴中礦山5死3重傷

中國再傳採礦事故 四川巴中礦山5死3重傷
華爾街ChatGPT禁令第一槍 摩根大通不准員工在辦公室用

華爾街ChatGPT禁令第一槍 摩根大通不准員工在辦公室用
不滿遊戲機Switch被沒收 佛州學生把老師撞倒揍到昏迷

不滿遊戲機Switch被沒收 佛州學生把老師撞倒揍到昏迷
中國內蒙古礦難遇難者升至6人 仍有47人失蹤

中國內蒙古礦難遇難者升至6人 仍有47人失蹤

熱門新聞

圖／ingimage

嘴硬絕不道歉的星座TOP5…第1名超不服輸：都是別人的錯

2023-02-20 13:41
西安市張姓男子入住酒店時半夜打電話「買春（召妓）」，沒想到叫來的「小姐」竟是自己妻子。（取自網路）

酒店買春竟是妻子應召 怒夫一看正臉暴打… 2人糗大了

2023-02-24 12:45
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。（路透）

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

2023-02-21 08:06
網美脫褲子坐高鐵，遭網友質疑有衛生疑慮。（取材自Instagram）

網美脫褲露蜜桃臀搭台灣高鐵 網友氣罵「噁心不衛生」

2023-02-26 01:51
全智賢手上拿著手機，意外曝光貼有神奇寶貝「妙蛙種子」的貼紙圖案。（取材自Instagram）

影／全智賢倫敦看秀 手機殼貼紙「祕密」讓當媽網友秒懂

2023-02-24 00:26
珍妮佛拍下父親在經營的餐廳裡等待客人上門。（取材自tiktok@jennif3rle）

加州1越南餐廳快倒閉 她拍下老爸落寞身影後…生意暴漲

2023-02-25 03:10

超人氣

更多 >
港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點

港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點