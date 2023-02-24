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日本百年溫泉旅館被爆清潔超隨便 「一年只換兩次水」

聯合新聞網╱即時報導
日本100多年前創業的溫泉旅館「大丸別莊」，被爆出浴場一年只換水兩次。圖擷自大丸別莊網站
日本100多年前創業的溫泉旅館「大丸別莊」，被爆出浴場一年只換水兩次。圖擷自大丸別莊網站

對喜歡泡湯的人來說，或許會在外出的時候，尋找附設溫泉的飯店和旅館下榻，方便享受泡湯的樂趣。但最近一家老字號的日本溫泉旅館，卻傳出換水、消毒進行得不夠徹底，恐有衛生疑慮的問題。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，創立於1865年，位於福岡縣筑紫野市的高級溫泉旅館「大丸別莊」，近來被發現附設的大浴場，居然每年才完全休館、換水兩次，其餘時間都開放客人泡湯。因此換水的頻率，比規定至少要一週一次還要低上許多。另外，平時消毒也沒有確實進行。

報導指出，福岡縣從去年的檢查報告中，發現大丸別莊大浴場水池的退伍軍人菌（Legionella），比標準值高了3700倍。讓這座過去連天皇都曾造訪過，頗為知名的老字號溫泉店家，顯然有了衛生上的疑慮。

不少日本網友就表示「髒死了」、「大丸別莊浴場真的很棒…太讓人失望了」、「被爆出來客人要大減了吧」、「還不如隨便找個近的溫泉泡」、「我就做溫泉的。這種清潔態度擺明瞧不起客人」、「感染生病了可是會有危險的」、「這種傳統的店家，往往經營者自己也沒有概念，然後又講究年資輩份，底下的人知道也不好說」。

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