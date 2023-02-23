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緬因州兆彩頭獎得主領13.5億彩金 扣稅後剩不到5億

緬因州兆彩頭獎得主領13.5億彩金 扣稅後剩不到5億

編譯周辰陽／即時報導
美國史上第4大頭彩的得主已經出面認領多達13.5億美元獎金，但因為選擇了一次性支付現金，又扣掉聯邦稅與州稅，實際上帶走的金額還不到5億美元。資料照片。（美聯社）
美國史上第4大頭彩的得主已經出面認領多達13.5億美元獎金，但因為選擇了一次性支付現金，又扣掉聯邦稅與州稅，實際上帶走的金額還不到5億美元。資料照片。（美聯社）

商業內幕與美聯社23日報導，美國緬因州主管樂透的官員表示，美國史上第4大樂透頭彩的得主已經出面認領多達13.5億美元的獎金，但因為選擇了一次性支付現金，再加上扣掉聯邦稅與州稅，得主實際上帶走的金額還不到5億美元。

此前新聞報導，兆彩（Mega Millions）頭獎歷經連續多次開獎槓龜後，緬因州的一位幸運兒於1月13日一注獨得13.5億美元。除了打破「13日星期五」魔咒，也成了緬因州首度開出的兆彩頭獎。緬因州樂透（Maine State Lottery）近日發布聲明，指這位身分仍未公開的得主透過一間有限責任公司接洽領獎，並選擇一次性領取稅前7億2356萬4144美元。

緬因州酒精飲料與樂透業務局（Maine Bureau of Alcoholic Beverages and Lottery Operations）的副局長博德曼（Michael Boardman）告訴記者，這筆約7.23億美元的彩金中，約1.74億美元繳納了聯邦稅，5100萬美元則繳納了州稅。換算下來，實領金額只有約4.98億美元。

博德曼還表示，如果得主選擇接受全額付款，則會在29年內分30次領到獎金。他說，得主的代表17日前來樂透總部，中獎的彩券就在當時獲得驗證，彩金將在這個周末前進行轉帳。

賣出中獎彩券的緬因州黎巴嫩鎮（Lebanon, MN）加油站便利商店「Hometown Gas & Grill」獲得了5萬美元的獎金，店主寇特羅（Fred Cotreau）跟員工分享了一半的獎金，並在臉書專頁寫道，「我們正焦急地等待，要看是不是我們經常在這鎮上看到的某人贏了驚人的13.5億美元」。

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