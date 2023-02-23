動物園季節限定「河馬握壽司」暴紅 網笑翻：不冷嗎？

廣島市安佐動物公園曬出「河馬握壽司」趣味照，實際上是園內的裝置藝術。（取材自推特@asa_zoo）

日本 近期寒流讓許多地方下起大雪，其中廣島市安佐動物公園曬出一組「河馬握壽司」的照片，厚厚一層白雪就如同白飯堆在身上。讓網友笑說根本就像是AI會畫出來的圖片。

廣島市安佐動物園 上個月在推特 （@asa_zoo）分享多張有趣的照片，一場大雪意外讓「侏儒河馬」身上背著重重的積雪，從各種角度看過去像極了翻過來的握壽司。幾天後園方再上傳一張照片，幽默表示「今天早上是個蒙面摔跤手」，千變萬化的模樣讓不少網友驚呼並好奇「不冷嗎？」