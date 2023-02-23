動物園季節限定「河馬握壽司」暴紅 網笑翻：不冷嗎？
日本近期寒流讓許多地方下起大雪，其中廣島市安佐動物公園曬出一組「河馬握壽司」的照片，厚厚一層白雪就如同白飯堆在身上。讓網友笑說根本就像是AI會畫出來的圖片。
廣島市安佐動物園上個月在推特（@asa_zoo）分享多張有趣的照片，一場大雪意外讓「侏儒河馬」身上背著重重的積雪，從各種角度看過去像極了翻過來的握壽司。幾天後園方再上傳一張照片，幽默表示「今天早上是個蒙面摔跤手」，千變萬化的模樣讓不少網友驚呼並好奇「不冷嗎？」
先日ほどではないのですが、本日も積雪がありました。— 広島市安佐動物公園【公式】 (@asa_zoo) January 29, 2023
先日、タイムライン上でみなさんを驚かせた（？）「コビトカバ型積雪計」。
今朝は覆面レスラーになっていました。
そして、やっぱり、午後にはもとの姿に。 pic.twitter.com/bwLX56DZhV
不過照片中的河馬其實是園內的裝置藝術，園方也貼出傍晚積雪融化的樣子，完整廬山真面目才終於曝光，希望粉絲別擔心河馬受盡風霜。趣味十足的外貌讓網友熱烈討論，「變身北極熊」、「河馬壽司看起來很好吃」、「看起來有夠可愛」。
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