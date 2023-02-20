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綽號「哥吉拉」 紐約市展望公園湖畔捕獲1.2公尺長鱷魚

編譯周辰陽／即時報導
美國紐約市布魯克林區展望公園的工作人員日前在園內湖泊發現了一隻約1.2公尺長的鱷魚，隨即聯繫主管單位前來抓捕。（Getty Images / NYC Parks）
美國紐約市布魯克林區展望公園的工作人員日前在園內湖泊發現了一隻約1.2公尺長的鱷魚，隨即聯繫主管單位前來抓捕。（Getty Images / NYC Parks）

紐約市布魯克林區展望公園（Prospect Park）的工作人員日前在園內湖泊發現了一隻約1.2公尺長的鱷魚，隨即聯繫主管單位前來抓捕。

BBC與衛報報導，這起事件發生在19日早上，接獲通報的公園主管單位在知名的展望公園湖（Prospect Park Lake）捕獲了這隻短吻鱷（alligator），先帶往紐約市動物照護中心（Animal Care Centers），隨後送到布朗克斯動物園（Bronx Zoo）進行康復治療。

短吻鱷原生於佛州與路易西安納州等美國東南部各個氣候溫暖的州份，目前尚不清楚這隻綽號為「哥吉拉」（Godzilla）的流竄鱷魚是怎麼跑到展望公園湖，但據PIX11新聞台報導，牠很有可能是飼主拋棄的寵物。

掌管市內綠地的紐約市公園與遊憩部（NYC Parks）說，這隻短吻鱷被發現時正處於不良狀況，「十分無精打采，有可能受到冷休克（cold shocked）」。沒有人受傷，鱷魚則正在接受「評估」。

根據報導，當局對居民發出警告，不要把動物放生到公園，並稱此舉屬於非法行為。除了讓動物進到城市公園可能對前來休憩的民眾造成「潛在危害」外，放生非本土動物或拋棄寵物也會「導致消滅本土物種與不良的水質」。

美國紐約市布魯克林區展望公園的工作人員日前在園內湖泊發現了一隻約1.2公尺長的鱷...
美國紐約市布魯克林區展望公園的工作人員日前在園內湖泊發現了一隻約1.2公尺長的鱷魚，據報導很有可能是飼主拋棄的寵物。（Getty Images / NYC Parks）

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