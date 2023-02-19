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漫威強勢回歸 「蟻人3」北美周末票房破億 輕鬆奪冠

中新社／洛杉磯19日電
「蟻人」保羅路德(左起)、凱薩琳紐頓、「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」共同對抗強敵。(圖:迪士尼提供)
「蟻人」保羅路德(左起)、凱薩琳紐頓、「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」共同對抗強敵。(圖:迪士尼提供)

漫威電影宇宙最新作品「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）首映周末票房破億，在最新一期北美周末票房排行榜上輕鬆奪魁。 

據票房統計網站boxofficemojo2月19日發布的電影市場數據，30部影片北美周末票房（2月17日至19日）約得1.4億元，與前一周末相比大漲逾165%。

 「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」17日亮相，三天之內票房報收約1.04億元，在該統計周期全部影片票房中占比達74%；加上海外市場，迄今總票房達3.57億元。該片是漫威宇宙第31部電影、第五階段揭幕影片，也是「蟻人」系列第三部作品。

保羅路德回歸再扮「蟻人」，直呼越來越愛這個角色。(圖:迪士尼提供)
保羅路德回歸再扮「蟻人」，直呼越來越愛這個角色。(圖:迪士尼提供)

第一部「蟻人」（Ant-Man）於2015年面世，總票房近5.2億元。2018年推出「蟻人與黃蜂女」（Ant-Man and the Wasp），總票房超6.2億元。時隔五年基本由原班人馬打造的第三部，雖然首映周末票房強勁，但主要電影網站對其評價僅為IMDb評分6.6、MTC評分48、爛番茄新鮮度47%、CinemaScore打分為B，四項成績均在該系列中墊底。 

已連映10周的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），此番以約612萬元周末票房續居榜單次席。目前這部奇幻動作片北美累計票房近6.58億元，超過科幻冒險動作片「侏羅紀世界」（Jurassic World），位列北美票房總排行榜第9名。加上海外市場，該片迄今總票房逾22.44億元，趕超愛情劇情片「鐵達尼號」（Titanic），升至全球票房總排行榜第3位。 

上期榜單冠軍「舞力麥克的最後一舞」（Magic Mike"s Last Dance），則以約540萬元周末票房退居本輪排名季軍，目前這部喜劇劇情片總票房約得3849萬元。 

15日上映的另一部新片「馬羅」（Marlowe），以約191萬元首映周末票房躋身本期榜單第八位。這部懸疑驚悚片講述發生在20世紀30年代的偵探故事，演員陣容包括第70屆戛納電影節主競賽單元最佳女演員得主黛安克魯格（Diane Kruger）和七旬影壇老將林恩尼遜（Liam Neeson）。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.8、MTC評分41、爛番茄新鮮度低至24%。有觀眾稱，這部電影有復古的質感，但劇情平淡、節奏散漫。 

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