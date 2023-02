英「首席捕鼠大臣」發萌照慶祝上任12年 任期超越4首相

英國 「首席捕鼠大臣」虎斑貓賴瑞(Larry)多年來擁有大批粉絲,15日是牠上任滿12周年的紀念日。賴瑞在推特 和大家分享這個特別的日子,自豪表示自己的任期已經超越英國歷史上多位知名首相。

有「英國第一貓」之稱的賴瑞,日前在推特(@Number10cat)發文紀念特別的日子。賴瑞表示自己在12年前的今天被任命為辦公室首席捕鼠官,搬進唐寧街10號首相官邸。「我的任期已經超過4位首相,掌權時間比柴契爾夫人(Margaret Thatcher)、布萊爾(Anthony Blair)、邱吉爾(Winston Churchill)和迪斯雷利(Benjamin Disraeli)都還來得更久。」

12 years ago today I was appointed Chief Mouser to the Cabinet Office and moved into Downing Street. I’ve already outlasted four Prime Ministers and have been in charge here longer than Thatcher, Blair, Churchill and Disraeli. pic.twitter.com/Qax54F5eqr

充滿自信的貼文引起粉絲熱烈回響「你已經是國寶了」「支持零負評賴瑞大臣」「在國際談判桌給賴瑞一個位子」。

隨後賴瑞再度發文,表示自己很開心過去12年來能為大家服務。幽默表示若是大家被問到家裡有沒有養貓,即便沒有養還是可以說YES,「因為我永遠是屬於大家的」,並在文末附上一張帥 氣的側臉照。

It’s has been a pleasure to serve you all for these last 12 years. If you’re ever asked if you have a cat, but don’t have the joy of one at home, know that you can answer yes; because I am yours and always will be x

(Pic @PjrFoto) pic.twitter.com/ssFRpWlumB