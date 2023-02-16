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MLB／紐約大都會台灣日邁第18屆 球評曾文誠將開球

中央社／紐約15日專電
資深球評曾文誠將為8月27日登場的美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，成為2005年活動開辦以來首位獲邀開球的棒球媒體人。圖為活動宣傳照。(中央社)
資深球評曾文誠將為8月27日登場的美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，成為2005年活動開辦以來首位獲邀開球的棒球媒體人。圖為活動宣傳照。(中央社)

美國職棒大聯盟紐約大都會年度台灣日訂在8月27日。球團今天公布，台灣資深球評曾文誠將擔任開球嘉賓，有「曾公」稱號的他成為活動開辦以來首位獲邀開球的棒球媒體人。

62歲的曾文誠從中華職棒草創期就投入，因緣際會成為球評，多年來負責台灣、美國等國職棒數千場比賽講評，為台灣球迷所熟知。他還著有多本棒球書籍，創辦TSNA運動網站，與前中職秘書長梁功斌共同主持podcast節目「台北市立棒球場」。

2018年9月1日，曾文誠在高雄澄清湖棒球場的統一獅主場賽事獻出生涯首次開球。相隔5年，他將前進大聯盟，登上紐約花旗球場的投手丘開球。

大都會亞洲市場負責人王偉成向中央社表示，講到台灣棒球就一定要提到曾文誠，在他眼中，曾文誠有如中華職棒「活字典」。

王偉成說：「從職棒元年草創時期一直到現在，不管是中華職棒、美國職棒大聯盟或是國際賽，曾公都扮演很重要的角色。他對台灣棒球的貢獻、個人的豐富經歷都足以代表台灣棒球的精神。」

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）2005年開辦，是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最盛大的台灣主題活動，曾邀導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。去年邀請前中職球星彭政閔開球，近5000張套票銷售一空，台灣日躍居大都會隊史最暢銷主題日。

今年活動邁入第18屆，排定美東時間8月27日大都會主場迎戰洛杉磯天使隊的例行賽登場。

為回饋球迷，過去兩年，大都會台灣日套票都附贈繡有Taiwan字樣、背號1號的紀念球衣，分別為主場白、客場藍色。今年台灣日與紐約台灣商會合作，隨票附贈黑色款紀念球衣，設計樣式上週出爐，購票資訊將在近期公布。

大都會 導演 天使

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