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不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

編譯周辰陽／即時報導
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

一架聯合航空(United Airlines)波音777型客機，去年12月由夏威夷茂宜島飛往舊金山時，起飛不久就突然從2200呎高度，以接近倒栽蔥的姿態，急速向下俯衝，直到距離海平面不到800呎才及時改平拉回，如果再遲個五秒鐘，可能就會釀成無可挽回的災難；幸好過程中機上無人受傷。

為何沒折返？FAA調查

有線電視新聞網(CNN)13日報導，事後這架班機按照原定計畫，繼續飛越太平洋，甚至比預定時間提早了將近半小時抵達目的地舊金山國際機場。機組人員隨後主動通報了這起事件，聯邦航空管理局(FAA)目前正在調查詳細經過，以及這架航班當時為何沒有立即折返茂宜島；聯合航空則已加強訓練飛行員面對類似情況的處置能力。

這起有驚無險的事件發生將近一個月後，航空業內雜誌「氣流」(Air Current)12日首先披露了整起經過。聯合航空1722班機12月18日下午2時49分從茂宜島卡胡路伊(Kajului)機場起飛，當時茂宜島正遭受暴風雨襲擊，但天候仍符合起飛標準。一分多鐘之後，原本處於正常爬升狀態的飛機，卻突然機鼻朝下，從2200呎高度疾速俯衝，45秒之內下降了1425呎，一直到775呎才改平。航空專家表示，當時機上乘客承受了相當於自身體重2.7倍的重力加速度。

45秒墜逾千呎 乘客尖叫

羅德·威廉斯(Rod Williams II)是這班飛機上300多名乘客之一。當時他和妻子及兩名女兒和一個兒子剛結束夏威夷假期，正準備返回俄亥俄的家。「當飛機開始向下俯衝的時候，機上傳出尖叫聲，」這位40歲的父親表示，「你不知道發生了什麼事，但可以確定情況絕對不正常。」

威廉斯和妻子坐在機艙中間排座位的兩側，中間夾著三個孩子。他當時根本來不及說話，只是隔著三個座位和妻子互相對看了一眼。「後來我問她，她當時也跟我一樣內心默默在祈禱，祈禱奇蹟出現，因為我們都以為這次躲不掉了。」

威廉斯也感謝聯航機師「神奇」的飛行技巧，努力拉回飛機。「你看過這類事件的相關報導，但當你親身經歷過之後，」威廉斯說，「我很感激現在還能夠在這裡。」

就在同一天，夏威夷航空(Hawaiian Airlines)一架由鳳凰城飛往茂宜島的班機，也在茂宜島附近遭遇亂流，造成機上25人受傷，其中六人傷勢嚴重。這起事件引起了媒體的廣泛注意及報導，以致聯航在同一個空域的空中驚魂記，直到最近才曝光。

飛行軌跡數據分析表明，聯合航空編號「UA 1722」波音777-200在2022...
飛行軌跡數據分析表明，聯合航空編號「UA 1722」波音777-200在2022年12月18日從夏威夷茂宜島起飛後，到達了高度大約2200英尺時開始大角度俯衝，據報以一分鐘約8600英尺的速率下降。(取材自theaircurrent.com)

加州 舊金山 夏威夷

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