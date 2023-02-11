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看球賽「嗑雞翅」超搭 超級盃周末全美將啃掉14.5億隻

編譯彭尚興／綜合11日電
預計12日超級盃對決時，全美觀賽球迷將啃掉破紀錄的14億5000萬支雞翅，比去年多出8400萬支。(Getty Images)
預計12日超級盃對決時，全美觀賽球迷將啃掉破紀錄的14億5000萬支雞翅，比去年多出8400萬支。(Getty Images)

堪薩斯市的代表性食物是烤肉，費城的招牌美食則是起司牛排三明治。但是當這兩個城市各自所屬的美式足球隊12日在超級盃對決時，全國民眾觀賽的首選小吃卻是雞翅。根據「全國養雞協會」(National Chicken Council)預測，這個周末全美球迷將啃掉破紀錄的14億5000萬隻雞翅，比去年多出8400萬隻。

14億5000萬隻雞翅究竟是個什麼樣的概念？養雞協會勾勒出一些畫面：

1. 假設堪薩斯城酋長隊總教練安迪·芮德(Andy Reid)一分鐘可以磕掉三隻雞翅，那他要不停地吃上900年才能解決掉14億5000萬隻雞翅。

2. 今年超級盃決賽場地，可以容納7萬3000名現場觀眾的鳳凰城State Farm球場全部客滿，每位可以分得1萬9863隻雞翅。

3. 如果分給全國所有男女老幼，包括還在喝奶的娃兒，一個人可以拿到4隻。

4. 若是將14億5000萬隻雞翅首尾相連，總長度足可來回堪薩斯城酋長隊主場和費城老鷹隊主場62趟。

「造成今年雞翅消耗量增加的原因有二，」養雞協會發言人蘇柏(Tom Super)指出，「首先是民眾生活逐漸從疫情中恢復正常，遇上大型運動賽事，親朋好友免不了要聚一聚，吃喝一番。其次是儘管在通膨影響下，今年雞翅無論是批發或零售價格都比去年更加便宜。」

美國人看球賽吃雞翅的習慣，始於1970年代。當時由於飲食習慣的改變，和運動酒吧餐廳如雨後春筍般興起，促成了這項偉大的傳統。

過去美國人吃雞肉都是全雞烹調，既費時又耗工。1970年代開始，更多婦女從家庭走進職場，為了節省煮飯時間，超市開始販賣依照部位切割、分類包裝雞肉。多肉的雞胸和雞腿大受歡迎，雞翅卻乏人問津，只能低價促銷。

酒吧業者卻意外發現雞翅沾粉油炸之後，裹上濃稠酸辣醬汁，竟成為大受歡迎的下酒菜，搭配啤酒尤其對味。

與此同時，餐廳酒吧紛紛加裝大螢幕電視，播放運動賽事轉播，以增加冷門時段的客流量。酒客點上一壺啤酒、一籃炸雞翅，就可以和哥兒們一邊看比賽，一邊高談闊論。久而久之，看球賽吃雞翅，就變成近乎一種儀式了。

無骨雞翅受歡迎 饕客：雞塊別來假裝

有許多饕客堅持，吃雞翅就一定要連皮帶骨，對於近年來頗受歡迎的所謂「無骨雞翅」(boneless wing)大為排斥，甚至強烈主張「無骨雞翅」根本不能被稱之為雞翅。這派看法不無道理，因為「無骨雞翅」其實就是雞塊(chicken nuggets)的翻版，主要是用雞胸肉絞碎、調味、塑型而成的加工食品，吃起來又乾又柴。

不過根據連鎖餐飲業者「水牛城狂野雞翅」(Buffalo Wild Wings)2018年所做的調查顯示，40%的食客喜歡「無骨雞翅」更甚於天然雞翅，因為吃起來簡單方便，不用吐骨頭。

價格是造成「無骨雞翅」大受歡迎的另一個原因。根據美國農業部的數據，一磅調理好的「無骨雞翅」價格約在4.99元左右，真正的雞翅價格則要8.38元一磅。

預計12日超級盃對決時，全美觀賽球迷將啃掉破紀錄的14億5000萬支雞翅，比去年...
預計12日超級盃對決時，全美觀賽球迷將啃掉破紀錄的14億5000萬支雞翅，比去年多出8400萬支。(Getty Images)

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