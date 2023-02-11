臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

琳達在YouTube上分享自己的瀕死經歷。(取材自YouTube)

美國一名女子在YouTube 上分享自己的瀕死經驗，聲稱自己在「死亡」的15分鐘內去了天堂5年，還能在一念之間切換到任何想去的地方。

據「鏡報」（Mirror）報導，琳達（Lynda Cramer）在2001年5月6日時曾經歷死亡。當時她清晨2點想上廁所，卻在走到廁所的路上覺得自己要睡著了。後來她便發現自己飄浮在客廳上方，接著看見當時的丈夫帶著兩位醫護人員跑進廁所，還看到警方跟消防隊員走進客廳。

當時她往下看發現自己沒有腳，而且發現自己沒在呼吸。琳達回想起當時的感受，認為當時心情非常的平靜，一點都沒有擔心、害怕的感覺。

她被送到醫院之後，發現自己瞬間移動到一座高山。這座山比聖母峰還要大3萬倍，山峰的前面有座繁榮的城市，城市中有不少高樓大廈，就連杜拜與之相比也算不上什麼。

來源：NDE Diary

琳達在那座山和城市探險，去觀察住在當地的居民和景色。雖然她當時沒有明確的時間概念，不過她認為自己光是在那座山和城市之間就待了18個月，在死後的世界待了5年。

琳達說死後的世界讓她覺得最神奇的地方就是，她只要一個意念，就可以讓事情成真。只要她想要去山頂，瞬間她就抵達了山頂，就連她想要什麼顏色的頭髮或髮型，也都是一個意念就會瞬間成真。

琳達「復活」後查看當時的醫療報告，發現當時醫生已經認定她臨床死亡超過14分鐘。她在2021出了一本書，講述「上天堂」的經歷，希望能為大家揭開死後世界的神秘面紗。