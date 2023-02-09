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小費塞「危險地帶」 日本兔女郎酒吧大尺度海撈千萬

聯合新聞網／ 即時報導
顧客透露，「Bunny Flash」的店員都會穿著性感的兔女郎，有些客人玩嗨了就會塞小費。（取材自推特）
顧客透露，「Bunny Flash」的店員都會穿著性感的兔女郎，有些客人玩嗨了就會塞小費。（取材自推特）

許多人習慣下班後小酌一杯，餐酒館或酒吧可說是不二選擇。近日，日本一家酒吧的經營者遭警方逮捕，疑似因「店內玩法太刺激」，引發周邊居民不滿而遭取締。曾多次光顧該店的客人也透露，酒吧的店員都會穿著性感兔女郎裝接客，且人數眾多「任君挑選」，還有人會把錢塞在店員的「危險地帶」。

據日本媒體Smart FLASH報導，位於日本東京池袋的Girl's Bar「Bunny Flash(バニーフラッシュ)」以兔女郎陪酒聞名，店內的女員工多為20歲出頭，皆穿著網襪、連身的兔女郎裝，以性感且大膽的造型接客。一名多次光顧的客人透露「店內玩法」，因店員們穿著不同款式的兔女郎裝，進店後便能「任君挑選」，與喜歡的女店員們一起吃喝玩樂，有些客人黃湯下肚後，便會將1000日圓（約7.6美元）的小費塞到兔女郎的乳溝或大腿之間。

日本酒吧「Bunny Flash」以穿著性感的兔女郎店員聞名，但近日該店卻遭警方...
日本酒吧「Bunny Flash」以穿著性感的兔女郎店員聞名，但近日該店卻遭警方取締。（取材自推特）

報導指出，該酒吧的員工共計有30人，每天會有近10個人上班，一個月的營業額約為900萬日圓（約6.8萬美元），估算自酒吧營業以來，約兩年四個月的時間內，已賺近2.5億日圓（約1906萬美元）。

然而「Bunny Flash」卻引發周邊民眾不滿，因店面設有大面玻璃牆，從路口就能清楚看到店內「把酒言歡」的景象，路人經過也能看見兔女郎走動的畫面，且店址鄰近JR池袋站及補習班，許多學生都會經過這個地方，使當地居民認為觀感不佳，自去年秋天開始，居民便以「穿著曝露」等理由向警方報案。

直至今年2月，警方發現「Bunny Flash」僅取得販賣酒精飲料的許可，並未獲得像夜店一樣的接待許可，而以「風營法」取締店家，逮捕了2名經營者。

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