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「原子小金剛」紅靴紐約實體化 藝術家KAWS搶先入手

記者曾智緯／即時報導
紐約的MSCHF在近期將上市一雙「大紅靴Big Red Boots」，其外觀就像極「原子小金剛動畫中主角所穿靴款。（取材自Instagram)
紐約的MSCHF在近期將上市一雙「大紅靴Big Red Boots」，其外觀就像極「原子小金剛動畫中主角所穿靴款。（取材自Instagram)

100％神還原！來自紐約的創意單位MSCHF在近期將上市一雙「大紅靴Big Red Boots」，其外觀就像極風靡一時的「原子小金剛（Astro Boy）」動畫中主角所穿靴款。而且實際穿上呈現的視覺衝突，讓這款鞋除了被暱稱為「原子小金剛紅靴」之外，更在網路上掀起熱烈討論。

總有天馬行空創意的MSCHF在去年設計過外觀就像是Air Force 1的Super Normal鞋、與饒舌TYGA合作Wavy Baby的滑板鞋款，都因為造型與Nike和VANS的現有產品過於相似，引起爭議，還被告上法院。或是推出以受傷時會穿著的「輔具」為概念，打造了一雙外觀就像是腿傷才會穿的靴子，曝光之後，讓更多人關注到這個擁有獨特思維的品牌。在不斷的推出許多帶有戲謔效果的設計之後，MSCHF不改初衷，把已故漫畫大師手塚治虫筆下「原子小金剛」所穿著的靴款實體化，還沒上市就讓許多人都想擁有。

這款原子小金剛紅靴以TPU橡膠和EVA材質製成，真實還原動畫中圓潤輪廓，MSCHF還找來人氣潮模Sarah Snyder穿上，並實際於超市和路上行走。巨大鞋身所帶來視覺衝突，就像是自帶修圖效果，因此照片一曝光便在網路上引起轟動，連知名藝術家KAWS也搶先開箱，讓許多網友羨慕不已。而這雙原子小金剛紅靴，預計於2月17日發售，訂價為350美元，預料也將會被秒殺。

MSCHF還找來人氣潮模Sarah Snyder穿上原子小金剛紅靴，並實際於超市...
MSCHF還找來人氣潮模Sarah Snyder穿上原子小金剛紅靴，並實際於超市和路上行走。（取材自Instagram)
知名藝術家KAWS也搶先開箱原子小金剛紅靴，讓許多網友羨慕不已。（取材自Inst...
知名藝術家KAWS也搶先開箱原子小金剛紅靴，讓許多網友羨慕不已。（取材自Instagram)
人氣潮模Sarah Snyder穿上原子小金剛紅靴。（取材自Instagram)
人氣潮模Sarah Snyder穿上原子小金剛紅靴。（取材自Instagram)
MSCHF還找來人氣潮模Sarah Snyder穿上原子小金剛紅靴，並實際於超市...
MSCHF還找來人氣潮模Sarah Snyder穿上原子小金剛紅靴，並實際於超市和路上行走。（取材自Instagram)

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