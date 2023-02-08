「原子小金剛」紅靴紐約實體化 藝術家KAWS搶先入手

紐約的MSCHF在近期將上市一雙「大紅靴Big Red Boots」，其外觀就像極「原子小金剛動畫中主角所穿靴款。（取材自Instagram)

100％神還原！來自紐約的創意單位MSCHF在近期將上市一雙「大紅靴Big Red Boots」，其外觀就像極風靡一時的「原子小金剛（Astro Boy）」動畫中主角所穿靴款。而且實際穿上呈現的視覺衝突，讓這款鞋除了被暱稱為「原子小金剛紅靴」之外，更在網路上掀起熱烈討論。

總有天馬行空創意的MSCHF在去年設計過外觀就像是Air Force 1的Super Normal鞋、與饒舌TYGA合作Wavy Baby的滑板鞋款，都因為造型與Nike和VANS的現有產品過於相似，引起爭議，還被告上法院。或是推出以受傷時會穿著的「輔具」為概念，打造了一雙外觀就像是腿傷才會穿的靴子，曝光之後，讓更多人關注到這個擁有獨特思維的品牌。在不斷的推出許多帶有戲謔效果的設計之後，MSCHF不改初衷，把已故漫畫大師手塚治虫筆下「原子小金剛」所穿著的靴款實體化，還沒上市就讓許多人都想擁有。