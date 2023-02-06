土耳其強震為何如此致命？專家曝「2關鍵原因」

土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，專家探討此次地震造成的破壞為何如此之大時透露「地震發生點」和「建築耐受度」是關鍵。(路透)

土耳其6日遭規模7.8強震襲擊，隨後又出現規模6.7和多次規模超過4.8的餘震，導致大量房屋倒塌和至少3800人死亡，專家探討此次地震 造成的破壞為何如此之大時透露「地震發生點」和「建築耐受度」是關鍵。

南華早報報導，這場重創土耳其的地震屬於「陸上地震」，英國 地質調查局（British Geological Survey）的地震學家塞古（Margarita Segou）表示「通常非常強烈的地震發生在水下」，但這場地震發生在土耳其「人口稠密地區」、進一步造成嚴重傷亡。

此次地震震央位於土耳其主要城市和加濟安泰普省（Gaziantep）附近，美國地質調查所（USGS）結構工程師賈斯瓦爾（Kishor Jaiswal）指出「受影響地區也同時是脆弱建築的所在地」，他補充說「雖然伊斯坦堡等城市的新型建築在設計時考慮進了現代地震標準，但土耳其南部地區仍有許多老舊高層建築」。

研究人員表示，土耳其與敘利亞邊境 周遭的快速建設、加上多年戰爭也是使建築物變得脆弱的原因。官方報告表示地震後有數千棟建築物倒塌，賈斯瓦爾提到其中包括大量的「鬆餅式倒塌」（Pancake Collapses），即建築物的上層直接倒塌、落到下層，代表「建築物無法吸收震動」。

此外，寒冷的天氣和試圖離開災區所造成的交通擁堵也讓救援工作面臨重重挑戰。倫敦大學學院災害與健康專家凱爾曼（Ilan Kelman）強調「當強震襲擊一個建築物尚未加固的地區時，如今可怕的破壞程度和慘況便是我們預期會看到的」。