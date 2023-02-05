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北美周末票房「阿凡達2」退位 恐怖片「敲敲門」摘冠

中新社／洛杉磯5日電
恐怖片「敲敲門」（Knock at the Cabin）登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。(美聯社)
恐怖片「敲敲門」（Knock at the Cabin）登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。(美聯社)

伴隨著參差不齊的口碑，「敲敲門」（Knock at the Cabin）登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。 據票房統計網站boxofficemojo2月5日發布的電影市場數據，29部影片北美周末票房（2月3日至5日）約得7553萬美元，與前一周末相比約漲4%。 

3日亮相的「敲敲門」首映周末票房進賬約1420萬美元。這部懸疑恐怖片由奈特沙馬蘭（M. Night Shyamalan）執導，他曾榮膺奧斯卡獎最佳導演提名，亦曾獲金酸莓獎最差導演。目前主要電影網站對該片評價為IMDb評分6.4、MTC評分63、爛番茄新鮮度68%，CinemaScore打分為C。有評論指該片故事單薄、故弄玄虛，也有觀眾稱其頗具感染力。 

「80 for Brady」講述四個奶奶追星的故事。（美聯社）
「80 for Brady」講述四個奶奶追星的故事。（美聯社）

同日推出的喜劇劇情片「80 for Brady」，以約1250萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。該片演員陣容不俗，包括85歲珍芳達、莉莉湯姆林及另外兩位資深奧斯卡得主麗塔莫蘭諾、莎莉菲爾德聯手主演，以及NFL傳奇球星湯姆布雷迪。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.8、MTC評分54、爛番茄新鮮度64%，CinemaScore打分為A－。有觀眾稱，該片雖然劇情並不新鮮，但故事講得輕鬆而感人。

2022年12月16日首映的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），終於將自己在北美周末票房排行榜上的最好成績定格為七連冠。隨著放映影院數量持續減少，這部奇幻動作片此番周末票房環比下跌約32%，以約1080萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名季軍。目前該片北美累計票房逾6.3億美元，位列北美票房總排行榜第10名。加上海外市場，該片迄今總票房逾21.74億美元，居全球票房總排行榜第4位，料將很快趕超愛情劇情片「鐵達尼號」（Titanic）。 

「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）以約795萬美元周末票房、24%環比跌幅，從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。目前這部動畫片的北美累計票房逾1.5億美元，加上海外市場，迄今總票房接近3.7億美元。 

此外，南韓流行組合防彈少年團（BTS）最新演唱會影片「BTS: Yet to Come in Cinemas」、喜劇劇情片「超難搞先生」（A Man Called Otto）、科幻驚悚片「窒友梅根 」（M3gan）和驚悚劇情片「人肉搜尋2」（Missing）等依次分享本期北美周末票房十強其他席位。 

電影 奧斯卡獎 導演

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