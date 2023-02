北美周末票房「阿凡達2」退位 恐怖片「敲敲門」摘冠

恐怖片「敲敲門」(Knock at the Cabin)登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。(美聯社)

伴隨著參差不齊的口碑,「敲敲門」(Knock at the Cabin)登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。 據票房統計網站boxofficemojo2月5日發布的電影 市場數據,29部影片北美周末票房(2月3日至5日)約得7553萬美元,與前一周末相比約漲4%。

3日亮相的「敲敲門」首映周末票房進賬約1420萬美元。這部懸疑恐怖片由奈特沙馬蘭(M. Night Shyamalan)執導,他曾榮膺奧斯卡獎 最佳導演 提名,亦曾獲金酸莓獎最差導演。目前主要電影網站對該片評價為IMDb評分6.4、MTC評分63、爛番茄新鮮度68%,CinemaScore打分為C。有評論指該片故事單薄、故弄玄虛,也有觀眾稱其頗具感染力。

「80 for Brady」講述四個奶奶追星的故事。(美聯社)

同日推出的喜劇劇情片「80 for Brady」,以約1250萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。該片演員陣容不俗,包括85歲珍芳達、莉莉湯姆林及另外兩位資深奧斯卡得主麗塔莫蘭諾、莎莉菲爾德聯手主演,以及NFL傳奇球星湯姆布雷迪。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.8、MTC評分54、爛番茄新鮮度64%,CinemaScore打分為A-。有觀眾稱,該片雖然劇情並不新鮮,但故事講得輕鬆而感人。

2022年12月16日首映的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),終於將自己在北美周末票房排行榜上的最好成績定格為七連冠。隨著放映影院數量持續減少,這部奇幻動作片此番周末票房環比下跌約32%,以約1080萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名季軍。目前該片北美累計票房逾6.3億美元,位列北美票房總排行榜第10名。加上海外市場,該片迄今總票房逾21.74億美元,居全球票房總排行榜第4位,料將很快趕超愛情劇情片「鐵達尼號」(Titanic)。

「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)以約795萬美元周末票房、24%環比跌幅,從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。目前這部動畫片的北美累計票房逾1.5億美元,加上海外市場,迄今總票房接近3.7億美元。

此外,南韓流行組合防彈少年團(BTS)最新演唱會影片「BTS: Yet to Come in Cinemas」、喜劇劇情片「超難搞先生」(A Man Called Otto)、科幻驚悚片「窒友梅根 」(M3gan)和驚悚劇情片「人肉搜尋2」(Missing)等依次分享本期北美周末票房十強其他席位。