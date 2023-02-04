北京冬奧1周年 谷愛凌手握28個代言 廣告費至少250萬元

谷愛凌。（取材自微博）

2月4日是北京2022冬奧開幕滿一周年的日子，北京首鋼冰球館響起了主題歌《雪花》，各式紀念活動陸續展開。包括谷愛凌 、武大靖、蘇翊鳴等運動員，也因為冬奧一炮而紅，成為廣告寵兒。

隨著北京冬奧 成功舉辦，冬奧和冰雪的話題不斷升溫，不少品牌加速逼雪資源的布局。

據新京報，以美中混血運動員谷愛凌為例，2020東京奧運後，谷愛凌接連簽約品牌，一個月內官宣5個代言，成為品牌借助北京冬奧營銷的「新寵」。

2019年6月，谷愛凌宣布加入中國國籍，開始開拓中國市場。同年12月，蒙牛搶先機與谷愛凌達成合作。之後，各大品牌積極布局為谷愛凌送上品牌代言合同。截至2023年1月，谷愛凌手握小紅書、京東零售、瑞幸咖啡等中國28個代言。

據行業人士介紹，2021年之前，谷愛凌的簽約合作費用約為100萬美元級別，目前為稅後250萬美元左右。

另據新華社，北京冬奧一周年，國際奧委會2月1日在其官方網站頭條位置刊文慶祝，題目為《北京2022年冬奧會：一年來，中國人正越來越喜歡冬季項目，並在社會和經濟領域享受冬奧會帶來的裨益》。

國際奧委會舉例，「冰立方」開放第一天就迎來超過3000名遊客，獲得「最熱的冰」的稱號；首鋼滑雪 大跳台的「雪圈衝浪」吸引了眾多遊客，真正將這個地標性建築從鋼鐵廠轉型成為融體育和文化於一體的場所；張家口雲頂滑雪公園這個雪季已經組織了約30項活動，是最繁忙的北京冬奧會賽場之一。