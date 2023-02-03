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另類養魚前所未見 他買7冰櫃養百萬元珍稀魚

聯合新聞網
(圖/取自影片)
(圖/取自影片)

原來這樣也算養魚？一名男子熱愛飼養各種名貴魚類，前前後後養了幾十隻魚，但因為魚的壽命有限，男子竟然在這些魚死後買了冷凍櫃將這些魚通通冰封起來，至今已經買了七個大冰櫃封存這些養過的稀有品種魚，總價高達人民幣上百萬元。

綜合陸媒報導，大陸黑龍江省一名男子相當熱衷於飼養各式各樣昂貴的觀賞魚類，但因為魚的壽命都不久，男子為了永久保存牠們，竟然買來大型冷凍櫃將這些魚「養在裡面」。男子表示，自己很喜歡養魚，但死了的魚他捨不得處理掉，突發奇想就買了營業用大型冷凍櫃將這些死魚通通放進去。

男子從過去到現在養了不少價值不斐的觀賞魚，像是金龍魚、皇冠狗頭魚等，都是不少水族愛好者相當喜愛的珍稀魚種，目前男子已經累積了7個冷凍櫃的魚，估計身價高達人民幣上百萬元。從影片可以看到，男子得意的打開冷凍櫃上蓋，隨手拿起一隻名貴的觀賞魚在手上把玩，沒多就又放了回去，這種養魚方式可以說是前所未見。

這名男子用冷凍櫃養魚的另類飼養方式掀起500多萬人討論，網友留言表示「反正都是觀賞用，冰凍起來看起來也是一樣的」、「這也算是另類的養魚法了」、「觀賞魚不管活的死的都可以觀賞」、「觀賞魚太平間？」、「這樣來說他家最值錢的反而是這些冷凍櫃」、「你以為停屍間停得都只是魚屍，結果這堆屍體可值錢了」。

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