老「社恐」人爆黑歷史 梁朝偉童年躲被子裡哭

梁朝偉拍攝抖音短片，分享許多生活故事。圖／摘自抖音

影帝梁朝偉 （偉仔）日前開通抖音 帳號，昨還釋出抖音推出的紀實短片「這一刻，梁朝偉對你說」，分別以現在、童年、成熟、成長、挑戰和未來為主題，以及較私底下的一面，更在其中一個影片中透露自己有社恐，並分享克服3妙招。

梁朝偉其中一個短片有人問：「偉仔，想知道你作為老社恐人，是怎麼克服社恐的？」他親自示範：「第一招微笑、第二招揮手、第三招比心。」讓不少影迷見到影帝可愛的一面。

除了私底下逗趣的一面曝光，在短片首集，他分享了個人生的活態度，不工作時他希望生活越簡單越好，有時他想享受自己的時間，但仍經常被粉絲求合影，他表示很憧憬「安安靜靜地喝咖啡吃著司康，聽聽火車經過的聲音，偶爾有人過來打個招呼」的普通人生活。

在第二集「童年躲在被子裡哭的小孩」中則透露，父母的分開讓年幼的自己變得內向，也多了很多負面情緒，後來他透過演戲把內心壓抑的情感發洩出來，找到生活的平衡，他說：「人家以為我在演戲，其實那是我真實的情感。」之後他也會透過短片講述和王家衛、侯孝賢等著名導演 合作的趣事，以及事業上遇到的瓶頸，影片一釋出，就讓許多影迷搶著追中搶先看。

此外，「這一刻，梁朝偉對你說」系列短片由翁子光擔任導演。翁子光曾以「踏血尋梅」獲得第35屆香港電影金像獎最佳編劇獎，而他們合作的新片「風再起時」也即將上映。