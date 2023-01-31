台灣魔術師簡子 登歐洲權威魔術雜誌封面人物

台灣首位魔術師簡子登上歐洲最權威魔術雜誌「Magicseen」封面。圖／簡子製造提供

從2005年開始出刊的「Magicseen」是目前歐洲最權威的魔術雜誌，最新一期的封面人物是來自台灣的魔術師簡子。簡子過去長期擔任電視節目與電影 的幕後魔術顧問，以及指導藝人們變魔術，因此許多藝人與魔術師都有使用過他原創的魔術以及設計的魔術道具，包含魔術師劉謙、天王周杰倫，以及美國傳奇魔術師大衛考柏菲等。

在整整6頁的專訪當中，簡子除了分享他十多年來學習魔術的歷程外，他也額外傳授了一個他私藏多年的原創魔術「關機」，教你如何用手指的影子將其他人的手機 隔空關機。另外簡子也特別拍攝了中文版的教學上傳至影音平台，讓所有對魔術有興趣的民眾，都可以將這招學起來，在生活中帶給親朋好友們歡樂。

過去，魔術界的前輩劉謙曾經登上「MAGIC」與「VANISH」這兩本國際魔術雜誌的封面。而簡子做為後起之秀，去年一連就登上了三本雜誌的封面，包括上述的魔術雜誌。在『VANISH』的專訪中更是用了10頁的篇幅講述簡子創作魔術的故事，並以這句話作為引言：「簡子無疑是當代發行魔術創作的頂尖魔術師。他在『質量』與『創意』兩方面都提升了當今魔術的門檻。」

除了魔術創意備受矚目外，簡子過去也舉辦了連續三屆的台灣線上魔術大會，並邀請了包含劉謙與大衛考柏菲等數十位知名魔術師擔任嘉賓，對此簡子表示：「我希望透過自身的影響力，讓更多人了解魔術並懂得怎麼欣賞這門藝術。今年我除了會轉向幕前表演外，同時也在籌備一檔魔術節目的製作，請拭目以待！」