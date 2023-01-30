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寵物趣事╱養貓初體驗

朱紆煜
初來乍到的Mega，還有些怕生。(朱紆煜提供)
初來乍到的Mega，還有些怕生。(朱紆煜提供)

其實很久之前就決定養貓，看了很多關於貓品種的資訊，也去寵物商店看了待領養的貓貓，思來想去，最後決定養一隻英短金漸層。

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熟悉貓貓的鏟屎官應該知道，布偶天生自帶美顏光環，英短天生自帶可愛光環。圓圓的眼睛，圓圓的腦袋，圓圓的身體。從背後看，就是一個小球疊在一個大球上，這種圓潤的體態，誰不愛？

其中金漸層和銀漸層又是最多人家養的品種。臉大是英短系列的特色。比起英短藍貓的黃色迷人眼，金漸層的眼睛是藍綠色。四肢粗短發達，毛短且密，性格非常友好溫柔。偷偷說一句，金漸層有時也被稱為：招財貓。

打哈欠的金漸層Mega。(朱紆煜提供)
打哈欠的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

筆者家的金漸層Mega是NY25色，屬於更有質感的黃金色，磨砂效果最為強烈，價格也是在2000至3000元左右，較為親民。牠是屬於完全人工培養的貓貓，和銀漸層一樣很黏人。

筆者給Mega投了2份保險：1份是日常體檢和看小病的Banfield，1份是如果生大病需要的Petbest。其中Banfield一次性的會員費是130元，之後每個月保費59元；petbest每個月保費36元。

曬太陽的Mega。(朱紆煜提供)
曬太陽的Mega。(朱紆煜提供)

投保選擇的套餐不同，價格也不一樣，要根據實際情況來定。Mega到筆者家5個月，已經帶牠做了一次年檢、一次絕育前的體檢以及絕育手術，自己支付了50元。

對於貓貓的飲食，一定要做足功課。除了乾糧、濕糧之外，貓條、凍乾、牛肉乾、貓薄荷等常規零食也要準備起來。

一般一周需要換一次貓砂，不要覺得麻煩，不然貓主子就可能直接拉在地板上。

眺望窗外。(朱紆煜提供)
眺望窗外。(朱紆煜提供)

貓爬架、貓抓板也需要準備妥當，特別是貓抓板。可別等到貓主子抓爛沙發了才後悔。另外，如果白天家裡沒人，攝像頭也是必備。

主人有時間的話，請多陪陪貓貓，特別是一歲以下的貓，一定要培養牠的社會性貓格。要經常多抱抱，多摸摸，讓牠習慣與人交流。

我家可愛的金漸層Mega。(朱紆煜提供)
我家可愛的金漸層Mega。(朱紆煜提供)

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