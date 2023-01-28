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45歲億萬富翁 年花200萬元聘30醫師打造「回春計畫」

記者胡玉立／即時報導
由30名醫生和再生健康專家組成的團隊，為45歲的約翰遜執行「回春」方案。（圖取自藍圖計畫官網）
由30名醫生和再生健康專家組成的團隊，為45歲的約翰遜執行「回春」方案。（圖取自藍圖計畫官網）

45歲的約翰遜(Bryan Johnson)身價破億，為了重拾青春，他每年花費約200萬元對他的身體進行生物駭客行為(bio-hack)，由30名醫生和再生健康專家組成的團隊為他監督執行名為「藍圖計畫」(Project Blueprint)的「回春」方案。

影音來源：Bryan Johnson

影音來源：Bryan Johnson

約翰遜白手起家，30多歲時將他的支付處理公司Braintree Payment Solutions以8億元賣給eBay，致富後的他定下「回春」目標：全身所有主要器官包括大腦、肝臟、腎臟、牙齒、皮膚、頭髮、陰莖和直腸等，全都維持青少年一般的功能狀態。

他自豪地告訴彭博新聞社(Bollmberg News)，目前他擁有37歲的心臟、28歲的皮膚、18歲的肺活量和健康日常生活。

純素飲食 每周3次高強度鍛鍊

熱衷「回春 」的約翰遜依據「藍圖計畫」 嚴格遵守純素飲食，每日攝入1977卡路里熱量，每天堅持運動一小時，每周3次高強度鍛鍊，每晚定時入睡。他說：「我做的事可能聽起來很極端，但我正努力證明自我傷害和衰退是可以避免的。」

約翰遜說，在把公司賣給ebay之前，他的身心健康狀況嚴重下滑，長時間工作和壓力累積，讓他超重、抑鬱，幾乎想自殺，直到他開始追求永保青春。

由30名醫生和再生健康專家組成的團隊，為45歲的約翰遜執行「回春」方案。（圖取自...
由30名醫生和再生健康專家組成的團隊，為45歲的約翰遜執行「回春」方案。（圖取自藍圖計畫官網）

現在，約翰遜每天早上5點起床，服用兩打維他命，運動一小時，喝含有肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，刷牙並用牙線潔牙，同時用茶樹油和抗氧化凝膠沖洗牙齒。睡前，約翰遜會戴上可阻擋藍光兩小時的眼鏡。他還不斷監測自己的生命體徵，每月接受一次醫療程序以維持所有結果，包括超聲波、核磁共振、結腸鏡檢查和血液檢查。他睡覺時會連接一台計算夜間勃起次數的機器，每天量體重、體重指數、體脂、血糖水平和心率變化。

約翰遜醫療團隊負責人、現年29歲的醫生佐爾曼(Oliver Zolman)表示，他的目標是證明人類可以將每個器官的醫療年齡降低25%。團隊裡的內科醫生托爾(Jeff Toll)說：「沒有人像約翰遜那樣挑戰極限。」

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