「異形」現身海灘？她驚見詭異骨骸 網嚇瘋猜是抱臉蟲

一名女子在海邊遛狗時發現一個詭異的生物遺骸，因為根本看不出來是什麼生物，嚇到她拿起相機拍照並將照片貼上網，詢問大家這到底是什麼物種，不少網友直呼這根本就是知名電影「異形」的抱臉蟲。 (取材自臉書)

恐怖異形現身！一名女子在海邊遛狗時發現一個詭異的生物遺骸，因為根本看不出來是什麼生物，嚇到她拿起相機拍照並將照片貼上網，詢問大家這到底是什麼物種，不少網友直呼這根本就是知名電影 「異形」的抱臉蟲。

綜合媒體報導，英國漢普郡(Hampshire)一名女子巴克爾(Julie Barker)於13日帶著愛犬到海灘散步，意外看到一具保留著部份皮膚的不明殘骸，一開始她以為是不要的溜冰鞋被棄置在海灘上，近看卻發現這是一具有著骨爪跟長形尾巴的異形，外型十分恐怖，巴克爾立刻將拿起手機 拍下照片po上臉書社團「Gosport Aware」，詢問大家是否知道這到底是不是一種活生生的生物。

照片po上社群網站 後引起不少網友討論，不少網友認為這是知名電影異形中的「抱臉蟲(Facehugger)」，也有網友認為是外星生物，因為從外表相當難以判斷這到底是不是活生生的生物。抱臉蟲是電影《異形》(Alien)中知名的生物，會寄生較高等的動物並繁殖異形，寄生完成後死亡，特徵是有八條腿跟一條很長的尖刺尾巴，與巴克爾拍下的詭異生物不謀而合。

由於眾說紛紜，這張照片最後也釣出了專家解答，懷特島野生動物信託基金的海洋生物學家費列羅(Tim Ferrero)指出，這個不明殘骸不是什麼外星人或詭異生物，該生物應該是生活在海中的魟魚或是鰩魚，因為被獵食者吃掉、剩下骨頭不完全才會看起來非常詭異，確切的品種推測應該是背棘鰩(Thornback ray)。