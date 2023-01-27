我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

施暴畫面公布後 曼菲斯、紐約醞釀遊行

中國東北有多冷？一住宅大門忘了關 一夜就成冰溶洞

記者林則宏／即時報導
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但大陸多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取材自中國天氣網）
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但大陸多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取材自中國天氣網）

中國七天春節長假已經結束，1月28日是兔年第一個上班日，多數地區雨雪已經減緩，中東部未來幾天更將明顯回暖，但內蒙古東北部、東北地區等地依舊天寒地凍。黑龍江佳木斯一住宅大樓近日就因一樓大門沒關好，經過一夜，整個一、二樓走道和樓梯就成為宛如鐘乳石洞的冰雪世界。

據央視新聞報導，當時氣溫約攝氏零下40度，因大門沒有關上，在冷暖空氣交叉下，大樓一樓入口處和樓梯就形成了冰雪鐘乳石洞，冰厚的地方還達到1公尺。

中國天氣網指出，因缺乏水汽和動力抬升條件，27日中國大部分地區依舊雨雪稀少，僅重慶、海南等部分地區出現小雨、局部地區中雨，山東半島的威海等地則出現冷流降雪

28、29日，多數地區將維持晴朗乾燥天氣，內蒙古東北部、東北地區有降雪天氣。29日，新疆西南部山區、西藏西部、內蒙古東北部、黑龍江東南部、吉林東部等地部分地區有小到中雪，其中西藏西部部分地區有大到暴雪，局部地區大暴雪。

29日起至31日，中國大部分地區將逐步升溫，多地累計升溫幅度將超過10℃，湖南、江西、廣西、廣東、福建多地最高氣溫將達到20℃上下。

需注意的是，此輪升溫過程日夜並不完全同步，白天因有陽光加熱升溫快，夜間缺少雲層保暖，未來幾天大部分地區晝夜溫差將超過10℃，南方部分地區甚至會超過15℃。

降雪 新疆

上一則

收藏4.5萬隻「兔子」 洛杉磯近郊博物館獲金氏認證

延伸閱讀

路透：印度警方預測中印邊境衝突將「更頻繁」

路透：印度警方預測中印邊境衝突將「更頻繁」
南極巨大冰山崩離 面積相當於大倫敦地區

南極巨大冰山崩離 面積相當於大倫敦地區
日韓遇10年最強寒流 交通大亂

日韓遇10年最強寒流 交通大亂
冬季風暴來襲 挾帶雨雪24日直撲德州

冬季風暴來襲 挾帶雨雪24日直撲德州

熱門新聞

研究發現，美國有720萬適齡工作者因不明原因而不工作，每天閒暇時間多達7小時。圖為建築工人在馬里蘭州興建房屋。(Getty Images)

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

2023-01-26 21:00
一名網友抱怨，朋友因為刺青半甲，被日本飯店業者從澡堂驅離，眾人一看反酸他「刺青者不能進入日本澡堂是常識」。（取材自ingimage）

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識

2023-01-24 22:14
華人聚居的法拉盛，明年各街區機緣不同。(本報檔案照)

風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲

2023-01-20 17:18
20年後重獲蘭蔻代言合約的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）。這是她出席2019年學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮的檔案照。 （路透）

82歲入行當模特 那些年我們一起追的女神 即使成千歲團一樣炙手可熱

2023-01-23 07:28
稀飯象徵窮困，初一吃稀飯會窮到年底。示意圖。（取材自ingimage）

年俗篇／初一別吃粥 初二勿洗衣 避開禁忌年頭好到年尾

2023-01-21 21:28
一名女網友家裡養了一隻寵物雞，日前寵物雞因不明原因突然啄傷自己年幼的女兒，差一公分的距離就會把眼睛弄瞎，女網友氣到直接宰殺闖禍的寵物雞作成炸雞吃掉。圖為示意圖，非當事公雞。 (取材自Pakutaso、推特)

寵物雞猛啄女兒「差1公分就失明」 她怒做成炸雞吃掉

2023-01-26 02:19

超人氣

更多 >
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王