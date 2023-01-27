我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

施暴畫面公布後 曼菲斯、紐約醞釀遊行

收藏4.5萬隻「兔子」 洛杉磯近郊博物館獲金氏認證

中央社
位在洛杉磯近郊的兔子博物館（The Bunny Museum）收藏超過4萬5000件兔子造型收藏品。圖為建築外的大型兔子裝飾。（中央社）
位在洛杉磯近郊的兔子博物館（The Bunny Museum）收藏超過4萬5000件兔子造型收藏品。圖為建築外的大型兔子裝飾。（中央社）

4萬5000多件兔子收藏品堆滿屋子，對於粉絲可以說是兔子天堂，但若不好此道，密密麻麻兔子映入眼簾，有人可能覺得「好想兔」。

上面諧音哏用來呼應這個神秘兔窩的諧音口號：歡迎光臨「世界上最兔躍的地方」（the hoppiest place in the world），這是位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館（The Bunny Museum）。

建築外觀就像不起眼的民宅，連停車場也沒有，但屋頂上巨大的白色兔子告訴來訪者，這裡是金氏世界紀錄認證世界上最多兔子收藏品地方。

女主人肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）就坐在入口處招呼客人，她說是這間博物館的共同創辦人。超過24年歲月積累，她與丈夫史蒂夫．盧邦斯基（Steve Lubanski）聯手打造這一座兔子樂園，參觀門票12美元。

位在洛杉磯近郊的兔子博物館（The Bunny Museum）收藏成千上萬的兔子...
位在洛杉磯近郊的兔子博物館（The Bunny Museum）收藏成千上萬的兔子造型收藏品，圖為華納兄弟著名的兔寶寶玩偶大集合。（中央社）
位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館（The Bunny ...
位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那（Altadena）的兔子博物館（The Bunny Museum）有超過4萬5000件兔子造型收藏品，獲金氏世界紀錄認證是世上最多兔子收藏品的地方。（中央社）

滿屋子的兔子，從茸毛玩偶、珠寶飾品、海報月曆到家庭用品應有盡有，總共4萬5000多件收藏品，包含活生生的兩隻貓與一隻兔子，全部聚集在這兩層樓的洛杉磯郊區平房內。

旅遊網站把這裡列為洛杉磯最奇怪的博物館之一。當密密麻麻兔子造型衝擊來訪者的視線時，有人覺得可愛程度爆表，有人覺得太瘋狂。

故事的起源其實很簡單。20多年前，情人節將至，男主人史蒂夫走到禮品店，挑禮物給當時還是女友的肯迪絲。他看了許多熊造型的玩偶，但自認特立獨行的他，挑選了市面上比較少見的兔子玩偶。

從此以後，這對伴侶的大小節日互贈兔子禮物，連平日也不例外。親朋好友到家裡拜訪時，看到滿屋子的兔子收藏品總是為之驚嘆，鼓勵他們要分享給更多人知道。

到了2010年，這對平凡夫妻創立的小小博物館獲得金氏世界紀錄認證，成為全世界最多兔子收藏品的地方，當時的收藏物件約2萬出頭，如今數量已經翻倍。

博物館 洛杉磯 樂園

上一則

日本間諜家家酒動畫團隊訪台 曝動畫師一度畫到想辭職

下一則

中國東北有多冷？一住宅大門忘了關 一夜就成冰溶洞

延伸閱讀

不想開工 經典兔電影2023年看過癮

不想開工 經典兔電影2023年看過癮
南加博物館免費日回歸 30博物館隨便看

南加博物館免費日回歸 30博物館隨便看
除害蟲卻遭鄰居種族偏見 非裔女童獲耶魯表揚

除害蟲卻遭鄰居種族偏見 非裔女童獲耶魯表揚
春遊一團亂 遊客三星堆打架撞文物 五台山踹寺門看夜景

春遊一團亂 遊客三星堆打架撞文物 五台山踹寺門看夜景

熱門新聞

研究發現，美國有720萬適齡工作者因不明原因而不工作，每天閒暇時間多達7小時。圖為建築工人在馬里蘭州興建房屋。(Getty Images)

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

2023-01-26 21:00
一名網友抱怨，朋友因為刺青半甲，被日本飯店業者從澡堂驅離，眾人一看反酸他「刺青者不能進入日本澡堂是常識」。（取材自ingimage）

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識

2023-01-24 22:14
華人聚居的法拉盛，明年各街區機緣不同。(本報檔案照)

風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲

2023-01-20 17:18
20年後重獲蘭蔻代言合約的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）。這是她出席2019年學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮的檔案照。 （路透）

82歲入行當模特 那些年我們一起追的女神 即使成千歲團一樣炙手可熱

2023-01-23 07:28
稀飯象徵窮困，初一吃稀飯會窮到年底。示意圖。（取材自ingimage）

年俗篇／初一別吃粥 初二勿洗衣 避開禁忌年頭好到年尾

2023-01-21 21:28
一名女網友家裡養了一隻寵物雞，日前寵物雞因不明原因突然啄傷自己年幼的女兒，差一公分的距離就會把眼睛弄瞎，女網友氣到直接宰殺闖禍的寵物雞作成炸雞吃掉。圖為示意圖，非當事公雞。 (取材自Pakutaso、推特)

寵物雞猛啄女兒「差1公分就失明」 她怒做成炸雞吃掉

2023-01-26 02:19

超人氣

更多 >
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王